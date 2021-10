Mart Kalm: Savisaare ametiaeg oli Tallinna arengule mahavisatud aeg

Kalmu sõnul ootab ta uutest ja praegu planeeritavatest ehitistest kõige enam Süku valmimist. "Ma väga tahaksin, et see Tartu kunstimuuseum ja raamatukogu, niisugune uue põlvkonna kultuuriehitis tuleks sinna varemete peale tehtud mõttetu pargi asemele Tartusse, kesklinna, Emajõe äärde," rääkis ta.

"Mul on nii kahju, et ERM linnast välja viidi ja Tartu kesklinn on ikkagi siiani tühi, majadest puudu. need on ajutised asenduspargid. Mul on nii kahju, et Tartu on Tallinnast pärast teist maailmasõda nii palju maha jäänud, tema arengut on teadlikult pidurdatud. Ma väga tahan, et Tartu uuesti õitsele tõuseks ja säraks," ütles Kalm.

Ka Tallinn on Kalmu sõnul oma potentsiaalist palju maha jäänud. "Ma arvan, et see Edgar Savisaare aeg on olnud Tallinna arengus täiesti mahavisatud aeg. Nii palju oli tegelikult raha ja saadaval, Savisaart ei huvitanud nii palju linna arendamine kui riigile vastandumine, oma parteipoliitika tegemine," rääkis ta.

Tervikuna on Tallinna linnavalitsuse suhtumine olnud Kalmu hinnangul ükskõikne ja väheaktiivne. "Miks praegu jalgratturite opositsioon nii tugev on olnud - kõiki neid asju oleks mõistlikult saanud ju tasapisi teha. Vanalinn oleks võinud olla hoopis vähemate merevaigupoodidega, sellega oleks pidanud kogu aeg tegelema, kuidas seal Eesti elu säilitada ja mitte lasta teda turistide poolt ära trööbata."

"Tallinn on minu hinnangul olnud tõepoolest rängalt arengus maha jäänud 21. sajandil," rääkis Kalm. Kalmu sõnul on linnapea Mihhail Kõlvart siiski linnaga palju olulisemalt tegelenud kui Savisaar oma valitsemise ajal.