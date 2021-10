Sikkut: Tallinnas ja Tartus jooksime lati alt läbi

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juhatuse liige Riina Sikkut tunnistas, et sotsiaaldemokraadid põrusid kohalikel valimistel Eesti kahes suuremas linnas.

"Tallinnas ja Tartus jooksime lati alt läbi," ütles Sikkut teisipäeval "Terevisoonis".

"Ilmselt oli asju, mida me tegime valesti. Nüüd tuleb muutusi teha," märkis ta ning lisas, et nüüd tuleb ebaedu põhjusi analüüsida.

Sikkut tunnistas, et halb üllatus oli ka see, et sotside linnapeakandidaat Tallinnas Raimond Kaljulaid sai oodatust märksa vähem hääli.

Vastates küsimusele vastutusest ning võimalikust juhivahetusest erakonnas märkis Sikkut, et juhtorganite valimised ootavad sotsiaaldemokraate lähiajal nii ehk naa ees. "Kõik valime ümber," teatas ta.

Sikkuti sõnul ei välista sotsiaaldemokraadid Keskerakonnaga Tallinnas koalitsiooni minekut ning samas avaldas ta lootust, et absoluutse enamuse saavutamiseks kahte lisahäält vajaval Keskerakonnal ei õnnestu mõne saadiku enda ridadesse meelitamisega koalitsiooni moodustamisest pääseda.

"Loodan, et moodustatakse koalitsioon ja tekiks töötav partnerlus, mis võimaldab Tallinna arengut muuta, praegusest teest natuke kõrvale juhtida," rääkis Sikkut. "Loodan, et sellised üleminekud on minevikku jäänud," märkis ta poliitikute ootamatuid parteivahetusi silmas pidades.

Rääkides võimukõnelustest Tallinnas, ütles Sikkut, tema hinnangul võiks selle nädala jooksul asjad paika hakata saama.