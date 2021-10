Investorid panustavad nafta hinna veelgi suuremale tõusule

Ajalehe The Wall Street Journal teatel panustavad investorid väljavaatele, et toornafta hind tõuseb veelgi. Maailmamajanduse kasv siiski aeglustub ning kõrgem nafta hind vähendab ka tarbijate kulutusi.

Investorid panustavad, et USA-s kaubeldava toornafta WTI hind tõuseb detsembris 100 dollarini barreli kohta. Viimati ületas WTI hind 100 dollari piiri 2014. aastal, oktoobris ületas WTI hind aga 80 dollari piiri, vahendas The Wall Street Journal.

Mitmed investorid panustavad, et rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind ületab järgmisel aastal rekordilise 200 dollari piiri. Ootus on, et globaalsed tarnehäired tõstavad veelgi nafta hinda.

"Ma ei ole sellist panustamist juba ammu näinud," ütles finantsteenuste firma StoneX Group juht Mark Beningno.

Naftaturul on juba nii palju kauplejaid, et suuremad hinnakõikumised muutuvad peaaegu vältimatuks.

"Praegu on see juba metsik turg," ütles investeerimisfirma Flashpoint Energy juhtivpartner John Gretzinger.

Oktoobris kasvas naftaga seotud börsitehingud kõrgeimale tasemele alates 2020. aasta märtsist.

Beningo sõnul teevad spekulatiivsed investorid agressiivseid panused. Nad panustavad, et nafta hind kasvab jätkuvalt.

Investeerimisfirma JP Morgan analüütikud eeldavad, et Brenti toornafta hind jääb aasta lõpuks 84 dollari piiri juurde. Pank hoiatas nõudluse vähenemise eest. "Me arvame, et nafta hinna negatiivsed riskid on turul alahinnatud," teatas pank.

Wall Streeti analüütikud jälgivad samuti, kas hiljutine nafta hinnatõus vähendab ettevõtete kolmanda kvartali kasumimarginaali. USA lennufirma Delta Air Lines hoiatas eelmisel nädalal investoreid, et kõrgemad kütusehinnad võivad kasumit tunduvalt vähendada.