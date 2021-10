Harri Tiido: Venemaa võimukonservist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all Venemaa võimumängud. Vladimir Putinile ei meeldivat sugugi igasugused jutud võimalikust tippvõimu vahetumisest ja tema võimalikust järglasest. Ükskõik kelle edutamine ükskõik kuidas või kuhu võiks vallandada kohe spekulatsioonide tulva, märgib Tiido.

Valimised Venemaal, ükskõik kuidas neid hinnata, on selleks korraks möödas. Kuid elu läheb edasi ja nagu idanaabri juures ikka, pakub see pidevalt midagi uut ja huvitavat.

27. septembril esitasid kaks võimupartei Ühtne Venemaa saadikut duumas seaduseelnõu avaliku võimu teostamisest Vene Föderatsiooni subjektides ehk siis regioonides. Protseduuriliselt on pakutu alles hinnangute kogumise faasis, mis kestab kuu lõpuni. Ja duuma päevakorras peaks pakutu olema 9. novembril. Niipalju asja vormilisest küljest.

President ja kubernerid

Kuid nüüd sisulise poole pealt. Meenutagem, et presidendiametiga said asjad juba mõni aega tagasi paika pandud, kui praegune riigipea sai õiguse alustada kõike otsast peale ja kandideerida kolme aasta pärast uuesti esimeseks korraks oma senisesse ametisse. Ja kuna kandideerida saab ju kaks korda järjest, on Vladimir Putinil võimalus võimul püsida vähemalt 2036. aastani.

See võimuperioodide uuesti alustamine meenutab mulle seiklusi ühe tuttavaga ühes välisriigis, kus too oli roolis ja seetõttu täpselt luges joodud õlleklaaside arvu, et mitte ületada lubatud promillimäära. Kusagil enne keskööd aga teatas ta, et lugemine läks sassi ja tõdes, et nüüd ei jää muud üle, kui võtta vahepeal üks topeltviski ja alustada arvepidamist otsast peale.

Nii vist ka Putinil. Kuid kuna ta ei ole ilmselt kade inimene, otsustas ta võimaldada seniseid võimuperioode ära nullida ka regioonide kuberneridel. Just seda esitatud eelnõu ette näebki. Võib ju öelda, et tegemist alles eelnõuga, kuid selle esitajaid arvestades on raske uskuda, et pakutu nende endi sõltumatu mõttetöö vili oleks.

Tegelikult näib, et selle kuberneride ametisoleku põlistamisvõimalusega kavatseb Kreml lahendada mõned oma kaadriprobleemid. Seni on Venemaa karjääripoliitikas kehtinud mitmed kirjutamata reeglid, mis meenutavad mõneti Nõukogude Liitu.

Nimelt, kui sa oled kord juba karjääritorus ja kui sa oled võimule ustavalt käitunud, siis viib sinu tee vältimatult ülespoole. Ehk kuberneride puhul oleks neil justkui õigustatud ootus pääseda järgmisele kohale juba Moskvas ja keskses võimuaparaadis.

Kokku puudutaks võimuaja nullimine 22 kuberneri, kuid tähtsamad on ehk viis juhtumit. Need on Moskva kuberner Sergei Sobjanin, Moskva regiooni juht Andrei Vorobjov, Krimmi pealik Sergei Aksjonov, Tatarstani president Rustam Minihhanov ja Tšetšeenia pealik Ramzan Kadõrov.

Neist kahe esimese teine ametiaeg lõpeb ületuleval aastal. Seni valitsenud võimu vahetumise põhimõtte kohaselt ei saaks nad teise perioodi lõpul enam uuesti kandideerida. Kuid nagu ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov oma vuntside varjust, olevat president Putin küll võimu vahetumise pooldaja, kuid see ei tohtivat muutuda tööd segavaks kinnisideeks.

Tegelikult saaks Kreml kubernere võtta ja jätta ka ilma uue seaduseta, kuid isegi diktatuuridel ja autoritaarsel võimul on seletamatu kihk endale aeg-ajalt demokraatiapõlleke ette siduda ja vähemalt iseenesele peeglis demokraadina paista. Seetõttu püüavad ka need režiimid tagada oma tegevusele seaduslikku katet.

"Tšetšeenia liider Kadõrov on üldse omaette frukt, kelle ilmumist Moskvasse vaevalt et keegi väga sooviks. Parem jäägu nagu on."

Kui Sergei Sobjanini aeg täis saaks, oleks tal seniste põhimõtete kohaselt alus oodata näiteks peaministri kohta, sest igasugustes muudes kõrgetes ametites on ta juba olnud. Kuid ilmselt ei soovi Kreml seda lootust talle esialgu anda. Ja Tšetšeenia liider Kadõrov on üldse omaette frukt, kelle ilmumist Moskvasse vaevalt et keegi väga sooviks. Parem jäägu nagu on.

Kuberneridele tähendab see teatavat frustratsiooni, sest lootused kõrgemale kohale ehk suurema võimu ja suurema tulu võimaluste poole hääbuvad teadmata ajaks. Ja pealegi ei ole ka kuberneriamet neile ju tagatud, kuna eelnõu näeb ette kuberneride ametist vabastamise näiteks usalduse, ehk siis Putini usalduse, kaotamise tõttu. Samaaegselt on ette nähtud tühistada kuberneride tagasikutsumise võimalus valijate poolt, et rahvas ei hakkaks mängu segama.

Seega on seaduseelnõu mõte veelgi tugevdada Kremli haaret kogu Venemaa poliitilise arhitektuuri juhtimisel. Seda ühelt poolt. Teisalt näikse pakutu olevat märk ka sellest, et Putin ja tema lähikond soovivad säilitada praegust olukorda, peenemalt öeldes status quo'd.

Praegune süsteem konserveeritakse föderaalse tasandi järel ka regionaalsel tasandil. Mõned Venemaa vaatlejad arvavad, et tegemist võib olla ka Putini raevuka reageeringuga võimupartei toetuse langusele elanikkonna hulgas.

Putin olevat malemängu võrdlust kasutades seda tüüpi mängur, kes halva seisu korral malelaua lihtsalt uppi lööb. Et kui rahvale ei meeldi praegune võim, siis kasvõi kiuste konserveerime me selle just taolise ebameeldivana.

Annab lootusi

Kuid lool on veel üks tahk ja taust. Putinile ei meeldivat sugugi igasugused jutud võimalikust tippvõimu vahetumisest ja tema võimalikust järglasest. Ükskõik kelle edutamine ükskõik kuidas või kuhu võiks vallandada kohe spekulatsioonide tulva.

Seetõttu on parem kõik tsementeerida vähemalt aastani 2024, kui Putini nii-öelda vana võimuaeg ümber saab. Kuigi konspiroloogiast ja kuulujuttudest tiines Venemaa poliitilises õhkkonnas võib see vallandada spekulatsiooni hoopis selle üle, et ilmselt on siiski juba olemas võimu üleandmise plaan ja kõik toimuv on suitsukate.

Olgu kuidas see on, kuid taoline võimu konserveerimine eri tasandeil meenutab siiski Putini poolt taga igatsetud Nõukogude Liitu. Ja see annab lootusi.

Kuni diktatuur areneb, tähendab see pidevaid kaadrimuudatusi, meenutagem kasvõi Stalini puhastusi. Kuid kui autoritaarne režiim stagneerub, nagu Brežnevi ajal, siis tähendab see ka lähenemist oma lõpule. Mida rohkem kunsthammastega tegelasi võimu tipus tukub, seda rohkem on võimalusi Nõukogude Liiduga toimunu kordumiseks. See oleks siis seekordse jutu optimistlik kokkuvõte.

