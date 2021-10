Yle: Putini Soome sõber sai maksuparadiisifirmade kaudu miljardi

Yle andmetel on infolekkes üle 200 soomlase, kelle hulgas pole ühtegi poliitikut.

Yle teatel kanti raha üle varjatud operatsiooniga, mis omas mitut korruptsioonile ja rahapesule omast tunnust. Yle andmetel omandas Timtšenko rahaga märkimisväärse osaluse Venemaa suuruselt teises gaasiettevõttes Novatek.

Putini ammune lähedane tuttav Timtšenko ei andnud Ylele intervjuud, kuid tema advokaadi avaldus eitas igasugust õigusrikkumist.

"Minu kliendid on oma tehingutes alati kõiki seadusi järginud. Kõik väited, et ta oli süüdi või osales rahapesus, maksudest kõrvalehoidumises või mis tahes kuritegevuses, on täiesti valed," teatas advokaat saadetud kirjas.

Timtšenko on Soome kodanik alates 1999. aastast. Mees on hokimeeskonna Jokerit endine rahastaja ja omab endiselt osalust Hartwall Arenal.

Kõik paljastatud tegevused maksuvabade firmadega ei tähenda seaduse rikkumist.

Paberites mainitud enam kui 130 miljardärist 46 on Yle andmetel venelased. Paljudel neist on Venemaa presidendi Vladimir Putiniga lähedased sidemed.

Briti ajalehe Guardian andmetel pole Putinit andmetes otseselt nimepidi nimetatud, kuid nimekirjas on inimesi, kes on konkreetselt presidendiga seotud. Nende hulka kuuluvad Putini lapsepõlvesõber ja naine, kellega president olevat olnud romantiliselt seotud.

Uudisteagentuuri AFP andmetel on Putin kõnealuste isikute kaudu seotud ka salajaste varadega Monacos.

Uurimine, millesse on kaasatud umbes 600 ajakirjanikku kümnetest meediakanalitest, sealhulgas The Washington Post ja The Guardian, põhineb umbes 11,9 miljoni dokumendi lekkimisel 14 finantsteenuste ettevõttelt üle maailma.