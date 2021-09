Vene kodanikud valisid duumaliikmeid ka Eesti jaoskondades

Eestis asuvates jaoskondades sai tänavu valida esindajaid näiteks Rostovi oblastile ja Stavropoli kraile.

Venemaa suursaadik Eestis Aleksander Petrov möönis, et siinsetel elanikel ei pruugi olla mingit sidet nende piirkondadega ja valimisseadust võiks muuta, et välismaal elavate Venemaa kodanike huvid oleks senisest paremini esindatud.

Suursaadik selgitas, et viirusega seotud piirangud võisid mõjutada osalust. Saatkonnas mõõdeti kõigi kehatemperatuuri ja järgiti ohutusnõudeid.

"Vestlustes meie kodanikega, kes Eestis elavad, on väljendatud mõtet, et lõppude-lõpuks, tulevikus ja mida varem, seda parem, oleks vene kodanikel, kes elavad välismaal oma nii-öelda välis-vene saadik riigiduumas. Seda küsimust arutatakse, ei hakka ette ruttama, aga on, mille üle mõelda," rääkis Petrov.

Riigiduuma valimised toimusid pühapäeval ka Narvas. Tavaliselt jõuab Narva peakonsulaadi valimiskastide juurde umbes 15 protsenti Lääne- ja Ida Virumaal elavatest Vene kodanikest. Duumavalimised pole nii erutavad kui presidendivalimised ning segadust tekitavad tundmatud kandidaadid.

Venemaa valimissüsteem on Eestis elava Vene kodaniku jaoks keeruline. 14 erakonda ja lisaks veel ühemandaadilistes ringkondades kandideerivad poliitikud.

Kui erakondi veel tuntakse, siis 2000 kilomeetri kaugusel elavaid Stavropoli krai tegelasi mitte.

"Siin ülesseatud kandidaatide poolt pole mul mingit soovi hääletada. Ma lihtsalt ei tunne neid. Tihti on meid esindavad duumasaadikud väga kaugete Venemaa regioonide elanikud," rääkis Vene kodanike liidu esimees Vladimir Petrov.

Eestis elav Vene kodanik tuleb hääletama kohusetundest, aga ka soovist muuta Venemaad kas paremaks või veelgi paremaks.

"Hääletasin Ühtse Venemaa poolt. Mulle meeldib erakonna esinumber Šoigu. Kus ta ka ei töötaks, läheb tal igal pool hästi. Mulle meeldib Putin," ütles Rakvere elanik Niina .

"Hääletan Ühtse Venemaa vastu. Mulle ei meeldi, et nad on muust maailmast raudse eesriidega eraldunud ning arvavad, et kõik on ümberringi vaenlased, kõik on Venemaa vastu ja tahavad Venemaale jäledusi teha. See pole ju nii," sõnas Narva elanik Igor.

Kas uus Riigiduuma ka Eestis elavate valijate huvides midagi ette võtab, seda vaevalt.

"Arvan, et suuri muutusi ei tasu oodata. Üldiselt jääb kõik nii, nagu ka peale eelmisi valimisi," rääkis kodanike liidu esimees Petrov.

Ida- ja Lääne Virumaal elab umbes 40 000 Venemaa kodanikku. Eelmistel duumavalimistel käis Narvas hääletamas ligi 6000 inimest.