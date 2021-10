Vene saadik: EL peab gaasipuuduse vältimiseks parandama Moskvaga suhteid

Venemaa Euroopa Liidu suursaadik Vladimir Tšižov kutsus pühapäeval Brüsselit üles parandama sidemeid Moskvaga, et vältida gaasipuudust. Tšižov rõhutas, et Venemaa pole hiljutise maagaasi hinnatõusuga seotud.

Venemaa president Vladimir Putin lubas eelmisel nädalal gaasitarneid Euroopasse suurendada. Venemaa gaasimonopol Gazprom tagab 35 protsenti Euroopa gaasivajadusest.

"Putin andis Gazpromile nõu, et firma oleks paindlikum. Ma eeldan, et Gazprom kuulab seda nõuannet," ütles Tšižov.

Tšižovi sõnul pole Venemaa seotud Euroopa gaasi hindade tõusuga. Siiski väitis suursaadik, et Euroopa valik kohelda Venemaad geopoliitilise vastasena pole olukorda aidanud, vahendas Financial Times.

"Muutke vastane partneriks ja probleemid saavad kergemini lahendatud. Kui EL leiab selleks piisavalt poliitilist tahet, siis nad teavad, kust meid leida," väitis Tšižov.

Maagaasi hind on viimase aasta jooksul Euroopas järsult tõusnud. Hinnakasv häirib ka Euroopa majanduse taastumist. Euroopa valitsused muretsevad, et talvel võib puhkeda energiakriis.

Tšižov väitis, et Moskva pole huvitatud gaasihinna tõusust. "See ei soodusta stabiilsust. Hakatakse alternatiive otsima. Gaasi asemel hakatakse rohkem sütt kasutama," ütles Tšižov

Kremli ametnikud väidavad siiski, et Venemaa võib gaasimüüki suurendada, kui Saksamaa ja EL Nord Stream 2 torujuhtme käivitamise heaks kiidavad. See lisab kahtlusi, et Venemaa piirab gaasitarneid Euroopasse sihilikult.

Tšižov väitis, et hinnatõusu põhjustab Euroopa Liidu energiapoliitika. "Kõik probleemid on loodud kunstlikult, eelkõige poliitilistel põhjustel," ütles Tšižov

Tšižovi sõnul alahindab Euroopa Komisjon maagaasi rolli energiaallikana.

"Kuni inimkond ei leia paremat viisi, kuidas energiat rohkem salvestada, ei muutu kõik need propellerid ja päikesepaneelid otsustavaks teguriks energiavarustusel," ütles Tšižov.

Saksamaa gaasifirma Uniper tegevjuht Klaus-Dieter Maubach leidis samas, et hiljutise hinnatõusu probleem on seotud tarnetega. "Uniper oleks õnnelik, kui Gazprom suurendaks tarneid," ütles Maubach.