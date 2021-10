Lätis suri 23, Leedus 16 koroonahaiget

Läti viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta kerkis 1307,2-lt 1351,8-le.

Lätis on kogu pandeemia vältel kinnitust leidnud 188 722 nakatumist koroonaviirusega, COVID-19 tagajärjel on surnud 2920 inimest.

Leedus koroonaviiruse tõttu surnud 16 inimesest 15 ei olnud vaktsineeritud või polnud vaktsineerimiskuuri veel lõpetanud.

Leedus on haiglates 1699 koroonahaiget, neist 145 vajab intensiivravi.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on tõusnud 1155,7-le.

Leedus on COVID-19 tõttu surnud 5489 inimest.

Venemaal uus antirekord

Venemaal suri viimase ööpäevaga COVID-19 tõttu 1015 inimest, mis on uus antirekord, teatas teisipäeval operatiivstaap.

Ööpäevaga registreeriti 33 740 uut koroonanakkuse juhtu.

Moskvas tuvastati 5700 nakkus- ja 73 surmajuhtu, Peterburis vastavalt 3220 ja 68.

Venemaal on kogu pandeemia vältel registreeritud 8 060 752 koroonanakkuse juhtu, COVID-19 tõttu on surnud 225 325 inimest. Haigusest on tervenenud 7 040 481 inimest.