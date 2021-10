ERR Riias: Läti on peagi olukorras, kus tuleb valida, keda ravida

Läti valitsus plaanib alates neljapäevast panna riigi kuuks ajaks osaliselt lukku, et vähendada koroonaviirusega nakatumist ning haiglate, kiirabi ja perearstide koormust. Peagi on haiglad olukorras, kus peavad valima, keda ravida.

Läti kaks ülikoolikliinikut rajavad vabale pinnale uusi koroonaosakondi. Haiglad jooksevad aina kasvava patsientide hulgaga võidu - ligi 1200 on neid juba praegu, 1500 on kriitiline piir rahvusvahelise abi küsimiseks ja 3000 nõuaks moodulhaiglate püstitamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peagi ollakse olukorras, kus tuleb valida, keda ravida - kas hingamistakistusega koroonahaiget, infarktiga haiglasse sattunut või raske traumaga patsienti.

Läti viga on see, et seimis ei õnnestunud poliitiliste erimeelsuste tõttu mitu kuud tagasi vastu võtta seadust, mis kohustaks teatud erialadel töötavaid inimesi end vaktsineerima, tunnistavad praegu nii tohtrid kui ka poliitikud. Riigieelarvest palka saavate inimeste jaoks tekkis see tingimus nädala eest, kui Läti valitsus kehtestas kolmeks kuuks eriolukorra. Pärast seda avati taas vaktsineerimiskeskused, nende uste taha tekkisid järjekorrad ja eelmisel nädalal kaitsesüstiti kuni 11 000 inimest päevas, neist enamik saabus tegema oma esimest süsti. Täielikult vaktsineeritud on nüüd pisut üle poole Läti elanikest.

Samal ajal jõudis aga haigestumus kogu kroonaaja tippu, mis lõi umbe tervishoiusüsteemi.

"Karm tõde, nii väga, kui ma seda ka öelda ei taha, on see, et meil on palju, liiga palju inimesi vaktsineerimata. Ja mittevaktsineeritute käitumine viib selleni, et nad haigestuvad, satuvad haiglasse ja paljud ka surevad selle hullu haiguse tõttu," ütles peaminister Krišjanis Karinš.

Kriisinõukogu soovitab valitsusel alates neljapäevast kehtestada lühema tööaja, kaugtöö, keelata meelelahutusüritused ja huvitegevuse, sulgeda poed, mis ei müü esmatarbekaupu.

"Pean täna vabandama kõigi õpilaste ja koolitöötajate ees, et meil pole õnnestunud vaktsineerida piisavalt suurt osa Läti ühiskonnast, ja seetõttu palume teil taas mõne nädala võrra pikendada vaheaega," ütles terviseminister Daniels Pavluts.

Seimi ees võib tihti näha pikette, kus protestitakse vaktsineerimise ja piirangute vastu.

"Igaüks räägib sellest, millest ta saab aru ja mida on võimeline rääkima. Tundub, et nad midagi muud selle koroonaviiruse kõrval ei näe," kommenteeris uuringufirma SKDS juht, sotsioloog Arnis Kaktinš.

Lätti sisenemist esialgu piirata ei plaanita, sest kuna kogu meelelahutussektor on peagi suletud, pole külalistel seal ka midagi teha.