Surugaasi hind tanklates on suvega võrreldes tõusnud pea 70 protsenti

Kui CNG tänavusuvised hinnad olid vahemikus 0,899–0,934 eurot kilogrammi kohta, siis tänased hinnad on vahemikus 1,47–1,51 eurot, ütles ERR-ile Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Kärsna sõnul sõltub CNG hind maagaasi maailmaturuhinnast, mis on viimastel kuudel tõusnud enam kui 2,5 korda ning kuni kevadeni ennustatakse hindade tõusu jätkumist.

"Hinnatõusu võib pidurdada või langusesse pöörata soe talv, lisaks Nord Stream2 gaasitoru kasutuselevõtt," märkis ta.

CNG-d ehk rõhu all kokku surutud maagaasi või biometaani kasutavad eelkõige uuemad autod, kuid see on kasutusel ka Tallinna ja Tartu ühistranspordis. Tallinna Linnatranspordi AS-i juht Deniss Boroditš on näiteks märkinud, et riik peaks veelgi rohkem toetama kodumaise biometaani tootmist, sest potentsiaalselt saaks tootmismahtude suurenedes asendada kogu Vene maagaasi tarbimise kodumaise biometaaniga ja olla sellega hinnakõikumistest sõltumatumad.

Kärsna märkis, et vaatamata kiirele hinnatõusule on CNG endiselt soodsam kütus sõitmiseks kui näiteks bensiin või diisel.

"Teisendades täna kütuse kulu kilomeetri kohta, siis on CNG rahaline kulu kilomeetri kohta väiksem kui bensiinil ja diislil. Toon ka näite – 96 kW mootoriga on CNG kütuse kulu 100 kilomeetri läbimiseks on 5,66 eurot ja 110 kW mootoriga bensiinikütuse kulu 100 kilomeetri läbimiseks 8,52 eurot," lausus Kärsna.

Olerexi tegevjuht Piret Miller ütles ERR-ile, et nii CNG kui LPG hinnad on tänavu oluliselt kerkinud, kuid vähemalt CNG on endiselt soodsam bensiinist ja diislist.

"Võrreldes bensiini ja diislikütuse hindadega on need liikunud veel hoogsamalt üles ning olnud oluliselt volatiiilsemad, päevased üles-alla kõikumised on kujunenud päris järsuks. Kuna bensiini ja diislikütuse hinnad pole kohapeal seisnud, on endiselt CNG kütusena bensiinist ja diislist siiski soodsam," lausus Miller.

Olerexi tanklates maksab CNG kilogramm praegu 1,47 eurot.

LPG hind kerkinud umbes viiendiku võrra

Naftast toodetava autogaasi LPG hind on suvega võrreldes tanklates samuti tõusnud, kuid mitte nii järsult.

"LPG kütuse hinnad on täna vahemikus 0,739–0,799 eurot liitrist. Suvised hinnatasemed olid vahemikus 0,639–0,699 eurot," ütles Kärsna.

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles ERR-ile, et nende tanklates oli märtsist kuni juulini LPG jaehind 0,599 eurot, augustis tõusis liitri hind 0,639 euroni. Praegu on hinnaks 0,724 eurot.

"LPG hinnatõus on tingitud LPG sisseostuhinna märkimisväärsest kasvust. Poole aastaga on sisseostuhinnad kasvanud ligikaudu 55 protsenti. LPG maailmaturu hind areneb samas taktis teiste energiatoodetega, sõltudes pakkumise ja nõudluse suhtest," lausus Sassi.

Kärsna märkis, et kui võrrelda vedelkütuste ja LPG hindu, siis on need liikunud sarnases vahemikus ning ka tulevikus on mõlemad sõltuvuses nafta hinna liikumisest.

"LPG-d toodetakse naftast ning hind on seotud nafta hindade liikumisega. Nafta hinnatõus mõjutab kindlasti ka LPG tuleviku hinda, selles pole kahtlust," lausus ta.

Kärsna lisas, et LPG gaasil ei ole välja kujunenud niinimetatud maailmaturuhinda. Kauplemine toimub regionaalsetel tasemetel, kus hinda mõjutavad regionaalsete tootjate ja nõudlus. Eesti piirkond on Baltikum ja Ida-Euroopa riigid.