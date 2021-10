Jurmala spaa juht Läti komandanditunnist: nutma ajab

Lätis Jurmala spaad juhtiv eestlane Arne Kalbus tõdeb, et peab ilmselt taas vähemalt kuuks ajaks uksed sulgema ning tehtud broneeringud üles ütlema. Seni aga ühtki dokumenti Läti valitsuse otsuse kohta pole, mistõttu on ta esialgu äraootaval seisukohal.

Arne Kalbus ütleb, et on koroonapandeemia kolme laine ajal olnud suletud kokku juba kaheksa kuud: kaks kuud esimese laine ajal ja pool aastat teise laine ajal. Selles mõttes pole neljapäevast algavas uues piirangus midagi uut.

"Äriliselt tähendab see täpselt sama, mis eelmised kaheksa kuud on olnud," ütleb Kalbus.

Lätis on praegu koolivaheaeg, Eestis on koolivaheaeg järgmisel nädalal. Jurmala spaa on ka eestlaste seas populaarne, keskmiselt moodustavad eestlased 15 protsenti nende klientuurist, koolivaheaegadel rohkemgi.

Välismaalased on pandeemia tulemusel sisuliselt ära kadunud, 85 protsenti klientuurist tuleb Eestist-Lätist-Leedust, mis on Kalbuse silmis kõik koduturg. Välismaalasi käis vaid napp 15 protsenti.

"See on naeruväärne number! Läti on teinud kõik selleks, et turism läheks allamäge," on Kalbus otsekohene.

Nüüd aga tuleb koolivaheajal populaarne ajaveetmiskoht ilmselt üleöö tühjaks tõsta. Kui palju broneeringute tühistamisi esialgse info peale tulnud on, ta ei tea.

"Maja oli peaaegu täis broneeritud. Arvestades olukorda, läheb meil hästi," ütleb Kalbus senisele ajale tagasi vaadates. "See uus otsus tuli nagu välk selgest taevast. Ma isiklikult ei uskunud, et nad komandanditunni kehtestavad. See on ulme! Ma ei saa sellest aru – miks ei sobi väljas, värskes õhus käia pärast kella kaheksat õhtul, kuidas see Covidit eemal hoiab?" küsib Kalbus retooriliselt.

Samuti on ta üllatunud, et see kõik üleöö juhtub, ilma et Läti peaministri pressikonverentsil välja käidud korraldusest ettevõtjatele ametlikku dokumenti oleks koostatud. Jutu järgi jäävad lahti ainult esmatarbekaupu müüvad poed, ent ühtset arusaama pole sellestki, mis on esmatarbekaup - näiteks kas alkohol seda on? Mõne jaoks võib see eluliselt hädavajalik olla, arutleb Kalbus. Seetõttu on ettevõtjad äraootaval seisukohal.

"Läti värk käibki nii – on [peaministri Krišjanis] Karinši pressikonverents, siis mina tahan mingit paberit näha, aga tänase minutini pole mitte ühtegi paberit, mis võib edasi töötada ja mis ei või, ainult suuline jutt. Seim istub seal veel, tõenäoliselt saame homme (kolmapäeval - toim) kuskil pärastlõunal mingisugusedki paberid ja neljapäevast peab kõik olema kinni. Mul on sada töötajat! Ettevõtet ei saa nii juhtida, et öeldakse, et kuule, Arne, teeme nüüd nii. Nii ikka riiki ei juhita! " ütleb Kalbus.

Esialgse jutu järgi ootab ees vaid palgatoetuse maksmine töötajatele, aga ettevõtted toetust ei saa. Ometi ei ole spaa ülalpidamine nagu kodukulude kokkuhoid, sest seal peavad süsteemid edasi töötama ka ajal, mil äri seisab.

"Maja kütma ma ju pean, pumbad peavad käima, ventilatsioonid peavad töötama, ma ei saa midagi siin välja lülitada – see pole ju Mustamäe kahetoaline korter, et keerad ukse lukku ja lähed kaheks kuuks ära," kirjeldab Kalbus, kelle spaa on 18 500 ruutmeetrit suur.

Ta ei usu ka, et Läti piirduks esialgu välja käidud 15. novembriga, vaid on kindel, et esmast piirangute lõpu tärminit pikendatakse veelgi.

"Eestis on ju selgelt näha, et need piirangud ei aita, hoopis muu asi aitab. Inimest ei saa ju vangi panna!" ütleb Kalbus. "Eesti meedia sõimab, et Eesti riik on nii kehv ja Kaja Kallas on nii loll, aga teate, siit Lätist vaadates on Eesti täitsa tore riik ja Kaja Kallas tore tüdruk."

Siiski kinnitab ta, et Jurmala spaale pankrotti veel ei terenda ja ettevõtte finantsvõimekus on rahuldav.

"Aga kõik investeeringud on ju edasi lükatud, areng on pehmelt öeldes null. Iga ettevõte peab arenema, aga kogu hotellinduses on viimased kaks aastat olnud täielik arengupeetus," nendib ta. "Me elame üle need asjad, selles ma ei kahtle, aga nutma ajab."

Lisaks kahtleb ta riigi võimekuses komandanditunni täitmist kontrollida, sest tegemist on väga kuluka piiranguga.