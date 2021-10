Läti politsei saatis koroonapassita töötajad sundpuhkusele

Ruks ei öelnud koroonapassita töötajate täpset arvu, kuid märkis, et neid ei ole kuigi palju. Politseiülem lisas, et osa töötajaid on vaktsineerimisnõude tõttu ametist lahkunud.

Ruksi sõnul on politsei töötajaist täielikult vaktsineeritud 76 protsenti, vaktsineerimine on pooleli 14 protsendil ja ülejäänud alles mõtlevad.

Läti valitsus kiitis kolmapäeval erakorralisel istungil heaks ranged koroonaviiruse piirangud, mis kehtivad 21. oktoobrist 15. novembrini.

Lukustuse eesmärk on piirata läbikäimist leibkondade vahel nii palju kui võimalik, et vähendada koormust tervishoiusüsteemile.