Ida-Läti puhkemajad jäid hiljutiste droonijuhtumite tõttu klientidest ilma

Hiljuti Läti õhuruumi sattunud Ukraina sõjadroonide tõttu on Ida-Lätis asuvate turismiettevõtete kliendid asunud oma broneeringuid tühistama.

Venemaa piirist 50 kilomeetri kaugusel asuvasse kahekordsesse puitaita rajatud külalistemaja kõik kaheksa tuba on tühjad. Puhkemaja omanik Martins Kiscenko ütles Reutersile, et tipphooajal pole sellist asja varem juhtunud.

Broneeritud oli kaks pulmapidu, kuid pruutpaarid tühistasid need viimasel hetkel, vältimaks olukorda, kus külalised peaksid droonihäire korral varjendisse tormama.

Ida-Läti on erakordselt rahulik ja maaliline metsapiirkond. Kuna seal pole tavaliselt palju mürarikkaid tegevusi, meelitabki piirkond igal suvel ligi loodusturiste. Kuna puhkajaid ähvardab aga oht sattuda Ukraina ründedroonide tõttu varjendisse, hoiavad turistid piirkonnast eemale.

Piirkondliku turismiliidu esindaja Jelena Kijasko sõnul seisab umbes 500 turistidest sõltuvat väikeettevõtet seetõttu silmitsi majandusraskustega.

Alates mai lõpust ei lennanud piirkonda kahe nädala jooksul ühtegi drooni, mis andis lootust olukorra paranemisele. Esmaspäeval tulistas aga NATO missioonil osalev Prantsuse hävitaja ühe Läti õhuruumi sattunud drooni alla.

"Paraku me nüüd teame, et olukord nii lihtsalt ei lahene," ütles Kijasko Reutersile mõni tund pärast vahejuhtumit.

Venemaa taristut ründavad Ukraina sõjadroonid on oma trajektoorilt kõrvale kaldunud ning sisenenud Läti ja teiste Balti riikide õhuruumi juba alates märtsist. Kiievi ja NATO riikide hinnangul on droonid algsetest sihtmärkidest Venemaal kõrvale kaldunud Venemaa elektroonilise signaalisegamise tõttu.

Kuigi keegi pole kannatada saanud, on õhupiiri rikkumiste tõttu tulnud elanikel korduvalt varjenditesse minna.

Kiscenko puidust külalistemajas, kus pole keldrit ega pakse seinu, on see aga võimatu. "Ehitamise ajal sellist nõuet polnud," märkis ta.

Eelmisel kuul plahvatas kaks drooni Rēzekne kesklinnas, kus turistid käivad tavaliselt lossimäe varemeid vaatamas. Veel kaks drooni tabasid lähedalasuvat kütuseterminali ja põhjustasid tulekahju.

Võimud püüavad rahvast veenda, et piirkond on puhkamiseks endiselt turvaline. Näiteks plaanib peaminister Andris Kulbergs veeta oma suvepuhkuse just seal, kinnitas tema pressiesindaja Reutersile.

See aga ei pruugi enam aidata. Kijasko sõnul näitas turismiassotsiatsiooni küsitlus, et 85 protsenti ettevõtetest on kokku puutunud drooniohust tingitud tühistamistega ning mõned on kaotanud üle poole broneeringutest.

Kijasko rõhutas, et turistidel pole põhjust piirkonda vältida.

"Elame siin ega tunne end otseselt ohustatuna," märkis ta. "Tõenäosus sattuda Riias liiklusõnnetusse on kordades suurem kui see, et metsas droon pähe kukub."