Seeder: liikumisvabaduse piiramist ei saa otsustada kabinetivaikuses

Seeder sõnas, et koroonatõendi nõue ei saa olla kellegi karistamine.

"Senine loogika on olnud, et me üritame tõkestada viiruse levikut ning hoiame koormuse haiglavõrgule võimalikult madalal. Negatiivse testitulemusega inimesed ei ole nakkusohtlikud. Sellise olulise piirangu kehtestamine on küsitav, mis vajab õiguslikku hinnangut ja seda saaks kehtestada ainult seadusega," ütles Seeder.

Isamaa juhi sõnul ei tohiks põhimõtteline muudatus piirangute kehtestamisel toimuda valitsuskabineti vaikuses.

"Need uued piirangud ja inimeste erinev kohtlemine vajavad arutelu parlamendis. Eesti on parlamentaarne riik ning neid otsuseid ei tohi langetada kabinetivaikuses," ütles Seeder.

Seeder kritiseeris ka uute piirangute kehtestamist peale valimisi, tema sõnul ei ole selline ajastus riigimehelik.

"Selliste otsuste salastatud ettevalmistamine näitab, et Reformierakond ja Keskerakond kartes otsuste mõju valimistulemusele, hoidsid mitmeid otsuseid nädalaid kinni, pidades erakondade valimistulemusi olulisemaks rahva tervisest ja inimeludest," ütles Seeder.