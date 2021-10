Vanametalli kokkuostuhinnad on rekordtasemel

Tööstusmetallide hinnad on tänavu kiiresti kallinenud ning kokkuostuhinnad vanametalliettevõtetes on rekordtasemel. Ka kliente on tavapärasest selgelt enam.

Metallide kiire hinnatõusu taga on mitu põhjust: tööstusmetallide nappus, erakordselt suur nõudlus Hiinas ja energiakulude kasv.

"Me saime klientidele viimati pakkuda selliseid hindu siis, kui oli kasutusel veel Eesti kroon. Võrdluseks alumiiniumi hind: kui aasta tagasi saime tonni eest kuskil 700 eurot, siis täna on see kasvanud 1200 euroni tonn, nii et kasv on märkimisväärne. Võtame kas või vase, 4500 eurot tonn aasta tagasi, täna ligi 7000 eurot tonn, see kasv on olnud väga-väga korralik. See on aktiviseerinud ka klientide toomist, see aasta on kindlasti 30–40 protsenti suurem võrreldes varasemate aastatega," rääkis Kuusakoski juhatuse liige.

Ka väiksemates linnades on kliendile soodsa hinna tõttu metallikokkuostjatel tööd varasemast rohkem.

"Mida kõige rohkem tuuakse, on plekk, tolle tonni hind on hetkel 225 eurot. Teine asi, mida rohkem tuuakse, on gabariitne raud, tolle hind on 250 eurot tonn. Need on kõvasti paremad hinnad kui eelmine aasta," lausus Rao Metall OÜ metalli vastuvõtja Marek Rosenberg.

Rosenbergi sõnul on hinnatõusuga suurenenud ka klientide arv. "Eelmine aasta oli umbes 3500 klienti terve aasta peale, tänavu on meil käinud 4200 ja aasta pole veel läbi," ütles Rosenberg.