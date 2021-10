Jõhvis käib kolmikliidu moodustamine

"Väga hea tööõhkkond on," iseloomustas koalitsiooniläbirääkmisi kolmapäeva õhtuse pitsapausi vaheajal valimisliidu Ühiselt Jõhvi Eest võidule viinud Vallo Reimaa, kelle soov on hakata Jõhvis volikogu esimeheks.

21 volikogu kohast sai Ühtselt Jõhvi Eest seitse kohta ja koos partneritega oleks koalitsioonil 12 kohta opositsiooni üheksa vastu.

Ühiselt Jõhvi Eest läbirääkimispartnerid Reformierakond ja EKRE on praegu Jõhvis võimul koos Keskerakonnaga. Keskerakonna ridades lõppenud valimistel enim hääli saanud endine vallavanem ja volikogu esimees Aleksei Naumkin sõnas, et ta teeb kõik selleks, et see liit jääks ka edaspidi Jõhvis võimule.

Kolme partei peale oleks liidul vaid 10 kohta (Keskerakond – 5, Reformierakond – 3, EKRE – 2) ehk isegi napist enamusest jääks üks koht puudu.

"Jah, seda küll, kuid ma tean, kes oleks nõus meie ridadesse üle tulema," oli Naumkin optimistlik, ennustades: "Isegi siis, kui uus kolmikliit saab ilma meieta tehtud, kaua see ei püsi."

Lisaks nimetatud ühele liidule ja kolmele parteile sai volikokku ka kommunaalärimehe Nikolai Ossipenko juhtitav valimisliit Jõhvikad.

Jõhvis jäi volikogu ukse taha mitmeid viimasel valimisperioodil Jõhvi võimuladvikusse kuulunud inimesi: eksvallavanem Martin Repinski (Keskerakond, 46 häält), eksvallavanemad Max Kaur (Keskerakond, 41 häält) ja Jüri Konrad (Keskerakond, 40 häält), eksvallavanem ja üksi iseendaga volikogu istungi pidamisega kuulsust kogunud Eduard East (valimisliit Ühtne Jõhvi, 35 häält). Samuti jäi välja volikogulane ja mitme võimukoosseisu arhitekt Allan Mänd (Ühtne Jõhvi, 34 häält).

Oma esimestel valimistel osaledes sai volikokku endine Jõhvi keskraamatukogu direktor Ingrid Spitz (81 häält, Ühiselt Jõhvi Eest), kes sai üle Eesti kuulsaks sellega, et 2019. aasta kevadel julges vastu hakata tollasele vallavanemale Martin Repinskile, kes enne riigikokku minemist lasi ametist lahti võimule mitte meeldinud töötajaid.