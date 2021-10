Politsei võtab koroonapassi nõuet eiranud ettevõtted pihtide vahele

Koroonapassi nõue kehtib Eestis juba paar kuud, kuid seni pole sellest kinnipidamist suurt kontrollitud, sest politsei on ennekõike tegelenud maskikandmise kohustuse järelevalvega. Edaspidi hakatakse ennekõike kontrollima koroonapasside olemasolu.

"Me oleme seda teinud üsna vähe, see on olnud teadlik valik, sest muutus ei saa olla järsk ja seda tuleb vaadata ka vastavalt olukorrale. Täna on olukord halb ja halvenemas, haiglad on täis patsiente, tavaline ravi on takistatud, seetõttu ka meie töötaktika muutub," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher.

Terviseamet on PPA-lt tellinud teistsugust tööd ja politsei on oma tegevusi alustanud, lisas Vaher.

Kui seni on politsei pigem tegelenud inimeste hoiatamisega, siis nüüd muututakse Vaheri sõnul karmimaks.

"Kui vaja, siis on terviseametil piisav pädevus ka selleks, et ettevõte sulgeda. Kuidas see sulgemine täpsemalt välja näeb ja hakkab toimuma, see arutelu praegu käib, teadaolevalt eksperdid on praegu lahinguplaani kokku leppimas," lausus Vaher.

Nii politseile kui ka terviseametile on sellistest ettevõtetest teada andnud inimesed ise. Edaspidi plaanib terviseamet võtta kasutusele nö hübriidtaktika.

"Osaliselt kaebuste alusel, osaliselt sotsiaalmeedia sõnavõttude pealt on need kohad välja valitud, osaliselt on lihtsalt möödasõidul tuvastatud," märkis terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.

"On restorane, kes on põhimõttelised vastased, nemad ei tunnista seda; on spordiklubisid, kellega on pikki vaidlusi peetud. Nüüd, kuna need sõnumid on vabariigi valitsuse poolt, on (olukord) muutunud selgemaks, need juhud saavad kiiremini lõpetatud," lausus Härma.

Mitmed menetlused on terviseametil juba pooleli ja esmalt tehakse neisse uus kontrollreid. Kui selgub, et koroonapassi kontrollimise nõudest ei peeta kinni, siis on ametil õigus määrata ettevõttele kuni 13 000 euro suurune sunniraha.

"Kui sellele järgneb tuvastusreid näitab, et nad ikkagi ei kontrolli neid tõendeid, siis on terviseametil õigus see asutus sulgeda," ütles Härma.

Sulgemisaeg sõltub Härma sõnul olukorrast, täpset aega pole valitsuse korralduses kirjeldatud. Volitused selleks tulenevad Härma sõnul lisaks valitsuse korraldusele ka nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest. Koroonatõendite kontrollimisega on probleeme üle Eesti.

"Võib välja tuua maakonnad, kus haigestumine on kõige madalam, seal on inimestel tunnetus, et nendel on justkui saavutatud karjaimmuunsus ja nemad ei pea vabariigi valitsuse korraldusi täitma," nentis Härma.

Härma sõnul on oluline teada, et võltsitud COVID tõendi kasutajat saab karistada kuni kaheaastase vangistusega.