Vaher: 66 inimest PPA-s keeldub vaktsiinist ja mõni peab töölt lahkuma

Vaheri sõnul on praegu PPA-s vaktsineerimist eeldavatel kohtadel tööl ligikaudu 350 inimest ja nendega suheldakse personaalprogrammi alusel.

"Täpsustame, mis põhjusel töötaja ei ole end seni vaktsineerida lasknud. Kas see on hirm? Kuidas me saame neid hirme maha võtta? 66 inimest on öelnud, et nad kindlasti ei vaktsineeri ennast. Ja ma pean tõenäoliseks, et mõni neist peab PPA-st ka lahkuma," ütles Vaher lehele.

Inimesed, kes ennast ei vaktsineeri, peavad töölt lahkuma selle aasta jooksul, kuid Vaher ise loodab, et see ei tähenda kõigi 66 inimese lahkumist.

Politseijuhi sõnul on maskikandmise ja koroonatõendi küsimise kontrolli tõttu pidanud teistest ülesannetest ressurssi ümber suunama ning üks nendest kohtadest, mis kannatab, on liiklusjärelevalve.

Vaher märkis, et politsei pole vähendanud elupäästvaid teenuseid, küll aga võtavad kauem aega need väljakutsed, mis ei ole seotud otsese ohuga elule ja tervisele.