Valitsuse otsus klientidega kokku puutuvatele töötajatele vaktsineerimiskohustust ei pane

See tähendab, et näiteks näitlejad, saaliteenindajad, baaridaamid, juuksurid jt, kes oma klientuuriga kokku puutuvad, saavad tööd edasi teha ka negatiivse koroonaproovi alusel, kui tööandja riskianalüüs seda ei välista.

Sotsiaalministeeriumi selgituse järgi peavad tööandjad tagama töökeskkonna ohutuse, kaardistades riskianalüüsis ohutegurid ja nähes nende maandamiseks ette abinõusid.

"SARS-CoV-2 viiruse leviku vähendamisel on eelkõige asjakohane töötajate vaktsineerimine, COVID-19 haiguse läbipõdemist kinnitava tõendi kontrollimine või töötajate testimine SARS-CoV-2 testiga. Loomulikult on tööandjatel võimalik kasutada ka teisi ohutusmeetmeid, näiteks kohustada töötajaid kandma isikukaitsevahendeid. Valitsus soovitab kõigil teha võimalusel kaugtööd," selgitas sotsiaalministeeriumi asekantsleri Sten Andreas Ehrilch.

Lisks soovitab ministeerium tööandjatel kasutada haigekassa abiga loodud võimalusi vaktsineerimise soodustamiseks.

"Olukorra kaardistamiseks on vähemalt 30 töötajaga ettevõtetel võimalik küsida ülevaadet oma ettevõtte vaktsineerimisega hõlmatuse kohta, et sellele tuginedes edasisi tegevusi kavandada – kas oleks tarvis teha rohkem teavitustööd või on töötajad näiteks juba kõik vaktsineeritud ja neid saab selle eest hoopis tunnustada. Ettevõttesse, kus on vähemalt viis vaktsiinisoovijat, saab kutsuda vaktsineerijad ka koha peale. Teavitustöö tegemiseks ja hirmude maandamiseks on võimalik ettevõttese kutsuda ka ekspertlektorid, kes räägivad vaktsiinide ja vaktsineerimisega seonduvast ning vastavad kuulajate küsimustele. Lektori kutsumisega tööandjale mingeid kulusid ei kaasne, küll aga peaks kohapeal olema vähemalt viis huvilist," selgitas Ehrlich.

Ettevõtted saavad nende võimaluste kohta lisainfot, kirjutades aadressil vaktsineerimine@haigekassa.ee.