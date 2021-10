Keskerakond hakkab Tallinnas koalitsiooni looma sotsidega

Keskerakonna Tallinna nõukogu esimees, linnapea Mihhail Kõlvart sõnas, et erakonna soov on moodustada pealinnas tugev koalitsioonivalitsus, mis tagaks pealinna jätkuva arengu ja ning võimeka linnajuhtimise.

"Ees seisavad mitmed katsumused, millest olulisim on kahtlemata koroonakriisi haldamine ja inimeste abistamine. Me ei soovi aega raisata poliitilisele kemplusele ja võimumängudele, vaid tagada kiirelt stabiilne linnajuhtimine, mida pealinlased ootavad ja väärivad," rõhutas Kõlvart.

Kõlvart lisas, et arutelu all olid mitmed võimalused koalitsiooni moodustamiseks, kuid nõukogu otsus oli teha ettepanek just sotsiaaldemokraatidele, kellega võiks leida suurima sisulise ühisosa.

"Peame oluliseks just sotsiaalset vastutust pealinlaste ees ja nii meie eakate kui ka kriisi tõttu raskustesse sattunud inimeste toetamist. Samuti võime loota toetusele oluliste projektide, nagu näiteks Tallinna haigla, valmimisele," sõnas linnapea.

Olulise kaalukeelena tõi Kõlvart välja sellegi, et sotsiaaldemokraadid ei püüdnud vastandada eri rahvusi, linnaosasid ja sihtrühmi." Volikogus on inimesed, kes mõistavad meie ees seisvaid võimalusi, aga ka vastutust kõigi Tallinna elanike ees," põhjendas Kõlvart.

Kõlvart juhib ka Keskerakonna poolt läbirääkimisi.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles ERR-ile, et sotside kasuks pani otsustama Keskerakonna ja sotside valimisplatvormide sarnasus. "Põhimõttelisi seisukohti kattub täna sotsiaaldemokraatidega rohkem, see oli meie tunnetus ja hinnang," sõnas Ratas.

Ratas rõhutas, et läbirääkimistega ei tohi kiirustada ja need peavad olema sisulised.

Keskerakond saavutas kohalikel valimistel Tallinna linnavolikogusse 38 mandaati. Sotsiaaldemokraadid said linnavolikogusse kuus mandaati.