Netflixi töötajad avaldasid meelt Dave Chappelle'i komöödiasarja vastu

USA voogedastusplatvormi Netflix töötajad lahkusid kolmapäeval tööpostilt, et protestida uue vastuolulise Dave Chappelle'i komöödiasarja vastu. Meeleavaldajad nõudsid, et Netflix eemaldaks sarja eetrist.

Koomiku ja näitleja Dave Chappelle'i uus sari on üks Netflixi viimase aja suurimaid hitte. Seriaalis väidab koomik, et inimese sugu on fakt ja süüdistab LGBTQ inimesi, et nad solvuvad liiga kiiresti, vahendas Deutsche Welle.

Chappelle'i süüdistatakse nüüd transsooliste inimeste mõnitamises.

"Ma arvan, et transsoolised töötajad ei saa tunda end turvaliselt, kuni nende tööandja avaldab sisu, mis võib neid kahjustada," ütles Netflixi töötaja Devan McGrath.

LGBTQ rühmitused süüdistavad Netflixi transsooliste inimeste õiguste rikkumises ja vihakõnest kasu saamises, vahendas Deutsche Welle.

Chappelle'i sarja toetuseks korraldati samuti meeleavaldus.

"Sõnavabadus on õigus, tõde pole transfoobne," väitsid Chappelle'i toetajad.