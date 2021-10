Karis: igaüks peab praegu oma meele ja võimete järgi pingutama

President Alar Karis ütles pärast kohtumist nelja suurhaigla juhiga, et iga Eesti inimene peaks praegu mõtlema sellele, mida saaks igaüks ise ära teha selleks, et arste, õdesid või hooldajaid aidata.

"Me peame praegu kõik midagi ette võtma, igaüks oma meele ja võimete järgi," sõnas Karis.

"Kutsun teid sügavalt mõtlema, mida iga Eesti inimene saaks personaalselt teha, et meie arste, õdesid ja hooldajaid nüüd ja kohe aidata. Kas see on vaktsineerimine, kodutööle jäämine, distantsi hoidmine kaaskodanikega, loobumine perepeost, maski kandmine või mõni muu mõistlik moodus."

Karis selgitas, et kogu meditsiinisüsteem on koroonaepideemiast kurnatud ning ületöötanud.

"Väga suur hulk meie kaasmaalasi ei pääse lähitulevikus kokkulepitud ajal oma tervisemuredega enam arsti juurde, näiteks plaanilisele lõikusele või uuringule," jätkas Karis.

"Nii pole kaugel aeg, kui me kõik tunneme kedagi, kes kannatab koroonat põdemata koroonakriisi ajal ja keda ei saadud õigel ajal ravida. Või on meedik nii väsinud ja tühi, et ei suuda enam haiglas ja perearstikeskuses töötada. Või tunneme kedagi, kes sureb."

Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov ütles, et haiglate personal on üle koormatud ning töötab suure stressi ning pinge all.

"Meie jaoks on ülioluline, et tunneksime toetust nii Eesti elanike kui valitsuse poolt, näeksime, et piirangud reaalselt töötavad ja aitavad kaasa sellele, et epideemia kulg saaks murtud ja olukord muutuks paremaks," rääkis Popov.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu pani inimestele südamele, et piiranguid tuleb jälgida.

"Iga päev näitab meile väga suuri numbreid, see on väga suur väljakutse kogu meditsiinipersonalile," sõnas Peedu. Ta lisas, et koroonahaigete raviks kulub kaks korda rohkem personali ja kaks korda rohkem aega.

"Oleme katastroofile lähedal," sõnas Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens. Ta soovitas inimestel kanda maski, hoida distantsi ja järgida piiranguid.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Bakler avaldas lootust, et inimesed, kes on saanud teate oma plaanilise operatsiooni edasi lükkamisest, suhtuksid sellesse mõistvalt.

"Kui EMO-des on ooteaeg, mis tundub liiga pikk, ootame mõistmist, sest praegusel hetkel on tõesti haiglates keeruline."

Kõik haiglajuhid rõhutasid vaktsineerimise olulisust, et pikemas perspektiivis pandeemiaga toime tulla.