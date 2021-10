Euroopa Komisjon välistas piirimüüri või okastraadi rahastamise

Reedel lõppenud Euroopa Ülemkogu oli ülesannete kõrgusel. Esiteks ei kujunenud eilne arutelu Poola õigusriigi üle emotsionaalses tüliks.

"Keegi ei taha, et Poola ära läheb. Poola ei taha ka Euroopa Liidust ära minna. Need on põhimõtted, mida tuleb järgida ja on soov järgida," ütles Eesti peaminister Kaja Kallas.

"Ma arvan, et lahenduse peavad leidma Poola ja Euroopa Komisjon. Ja ma usun, et Ursula von der Leyen ja Mateusz Morawiecki selle kallal ka töötavad," nentis Saksamaa liidukantsler Anglea Merkel.

Teiseks suudeti pärast pikka arutelu kokku leppida Euroopa Liidu välispiiride ehitamise rahastamine. Piiriehituse peamiseks vastaseks kujunes Euroopa Komisjon.

"Ma ütlesin selgelt välja, et Euroopa Komisjonil on olnud pikalt ühine arusaam Euroopa Parlamendiga, et okastraadi või müüri ehitamiseks raha ei anta," lausus Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.