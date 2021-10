Ratas: vajame viiruse tõkestamiseks konkreetseid meetmeid

Koroonapandeemia kolmandas laines on Eesti seis kahjuks kiiresti halvenenud ning me vajame viiruse leviku tõkestamiseks selgeid ja konkreetseid meetmeid kuni eriolukorra kehtestamiseni välja, ütles riigikogu esimees Jüri Ratas (Keskerakond).

"Meie seis on keeruline, me seisame katastroofi äärel. Eestimaa elu toimimiseks vajame täna iga inimese pingutust ja meil tuleb üksteisega arvestada. /.../ Vikatimeest saame tagasi lüüa läbi elanikkonna vaktsineerimise. Meil ei ole teist, paremat teed. Kooli lahtiolekut saame samuti tagada just läbi kaitsesüstimise," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Kuivõrd olukord on kiiresti halvenenud, peab mõtlema karmimatele piirangutele ning ei saa välistada ka eriolukorra kehtestamist, märkis Ratas.

"Vajame viiruse leviku tõkestamiseks selgeid ja konkreetseid meetmeid kuni eriolukorra kehtestamiseni välja. Meil tuleb ühiskonnana koonduda ja ühiselt pingutades see kriis ületada. Haiglaravi vajavate patsientide arv on kiirelt tõusmas. Keegi meist ei soovi, et tema ravimiseks ei jaguks arste, õdesid, palateid, voodeid. Meil kõigil tuleb kanda ohvreid eeskätt oma mugavuste arvelt. Seda kõike selleks, et mitte kanda suuremaid ohvreid inimeludes. Sest elu hapnikumaski all või juhitaval hingamisel on hullem kui mis iganes piirangud," lausus Ratas.

Ratase sõnul on vaja igaühe pingutust, et keerulisest olukorrast välja tulla.

"Meil on vaja järjekindlalt kasutada isikukaitsevahendeid ja viia miinimumini kokkupuuted teistega. Kehva enesetunne korral tuleb kindlasti püsida kodus ja pöörduda arsti poole. Sel koolivaheajal on hea jätta lapsed vaktsineerimata vanavanemate juurde viimata. Tasub teha võimalikult palju kaugtööd. Õige on peatselt konsulteerida tervishoiutöötajaga ning end võimalusel kindlasti vaktsineerida," kirjutas Ratas.