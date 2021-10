President Karis sõidab kohtuma Soome ja Leedu kolleegiga

Presidendi välisnõuniku Celia Kuningas-Saagpaki sõnul sõidab Karis visiidile Eesti jaoks oluliste partnerite juurde, et kinnitada üle tiheda koostöö jätkumist.

"Ametiaja alguses on tavaks oma lähimaid rahvusvahelisi partnereid külastada ja kolleegidega tutvuda. Suhtlus Soome ja Leeduga on Eesti jaoks väga oluline, nad on meie lähimad sõbrad ja liitlased. Meil on sarnased vaated paljudes teemades, ühiselt lahendame ka tänaseid suuri väljakutseid - kliimapoliitikast julgeolekuni, koroonakriisist rääkimata," sõnas välisnõunik ning lisas, et nendele teemadele kavatseb riigipea ka kohtumisel keskenduda.

President Karis kohtub teisipäeval Helsingis Soome riigipea Sauli Niinistöga.

Veel külastab president Karis Helsingis Konrad Mäe näitust "Maalikunsti müstika" ning kohtub Eesti-Soome koostöö edendajatega. Karisel on kavas külastada värskelt renoveeritud Eesti suursaatkonda ning anda ka intervjuud ajalehele Helsingin Sanomat ning telekanalile MTV3.

Kolmapäeval on president Karis Vilniuses, kus ta kohtub Leedu riigipea Gitanas Nausedaga. Seejärel annavad presidendid ühise pressikonverentsi. Riigipea külastab ka Eesti saatkonda Vilniuses ning annab intervjuu Leedu rahvusringhäälingule LRT