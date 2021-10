Hollandi kohus: Krimmi kullanäitus tuleb tagastada Ukrainale

"Amsterdami apellatsioonikohus otsustas, et Allard Piersoni muuseum peab andma Krimmi aarded tagasi Ukraina riigile," teatasid kohtunikud.

Kohus kinnitas seeläbi Amsterdami halduskohtu 2016. aasta otsuse, milles leiti, et kogu on osa Ukraina kultuuripärandist ja tuleb tagastada Kiievile, kuivõrd Krimmi ei peeta suveräänseks riigiks.

"Ehkki taiesed pärinevad Krimmist ja neid võib sel määral Krimmi pärandi osaks pidada, on need osa Ukraina riigi kultuuripärandist sellisena, nagu see alates iseseisvumisest 1991. aastal eksisteerinud on," leidis kohtu eesistuja Pauline Hofmeijer-Rutten.

2000 kuldesemest koosnev kogu laenati Amsterdami muuseumile vähem kui kuu enne seda, kui Venemaa Krimmi 2014. aastal annekteeris.

Kullakogu Krimmi tagasi saatmist nõudsid sealsed muuseumid – Kertši ajaloo-kultuurikaitseala, Tauria keskmuuseum ja Bahtsisarai ajaloo-kultuurikaitseala.

Otsuse üle avaldas rõõmu Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes nimetas seda õiglaseks ja kauaoodatud võiduks.

"Me saame meile kuuluva alati tagasi. Sküüdi kulla järel saame tagasi Krimmi," kirjutas ta Twitteris.

Aarded on siiani olnud Allard Piersoni muuseumi laos.

Rikkalik kullakogu sisaldab esemeid teisest sajandist e.m.a kuni hiliskeskajani, mil Krimm asus muistsel kaubateel läbi ala, mida valitsesid sküüdid.

Moskva teatas, et Hollandi kohtu otsus on ebaõiglane ja kuld nõutakse endale.

"See kõik näeb välja nagu ebaõiglane politiseeritud otsus. Ma ei üllatu, kui need kuldtaiesed lühikese aja jooksul üldse kaduma lähevad," ütles Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Grigori Krassin teisipäeval Interfaxile.

Krassini sõnul kuulus suur kullakogu Krimmile, kuid nüüd on see osa Venemaast. "Otsus on täiesti politiseeritud, põhjendused nõrgad ja arvan, et sedalaadi reaktsioon on enamikul venemaalastel ja inimestel, kel on vähimgi ettekujutus, mis asjad on ajaloolised taiesed," lisas ta.

Kiiev peab Krimmi annekteerimist ebaseaduslikuks ja süüdistab Moskvat venemeelsete mässuliste toetamises Ida-Ukrainas.