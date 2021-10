Euroopa Kohus karistas Poolat kohtuvaidluse tõttu miljoni euroga päevas

Euroopa Komisjon oli palunud Poolale finantskaristusi, et tagada ühe juulist pärineva kohtuotsuse rakendamine. Euroopa Kohus käskis siis peatada Poolas loodud ülemkohtu distsiplinaarkoja töö, kuid seni pole seda veel tehtud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles läinud nädalal Euroopa Parlamendile, et koda saadetakse laiali, aga ta ei öelnud, millal. Vaatlejad on juhtinud tähelepanu, et distsiplinaarkoja kaotamiseks pole esitatud ühtegi eelnõu.

Kohtu teatel oli karistus vajalik, et vältida tõsist ja pöördumatut kahju Euroopa Liidu õiguslikule korrale ning väärtustele, millele liit rajatud on, eriti mis puudutab õigusriigi põhimõtteid.

Poola võimupartei andis ülemkohtu distsiplinaarkojale volituse kohtunikke karistada. Poola kohtunikud näevad seda aga vahendina survestada neid langetama riigivõimudele meelepäraseid otsuseid.

Euroopa Liit on juba aastaid hoiatanud Poolat demokraatia põhimõtetest taganemise eest, iseäranis valdkonnas, mis puudutab kohtusüsteemi sõltumatust ja meediavabadust.

Vaidlus tõusis haripunkti oktoobri algul, kui Poola põhiseaduskohus otsustas, et Poola seadused on tähtsamas kui EL-i omad.