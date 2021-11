Opositsionäär: Poola poliitika põhineb sageli võltstunnetel ja pooltõdedel

Poola poliitika põhineb praegu tunnetel, sageli on need võltstunded ja pooltõed, ütles rahvusringhäälingule Poola seimi liige opositsioonilisest Kodanike Platvormist Agnieszka Pomaska. Ta on veendunud, et see peab ühel päeval lõppema.

Euroopa Kohus karistas Poolat rekordiliselt suure trahviga. See on üks samm üldisemas kokkupõrkes Euroopa Liiduga. Mis te arvate, kuidas Poola nüüd käitub?

Poola valitsuse strateegia on vastanduda Euroopa Liidu institutsioonidele. Nad teevad Euroopa poliitikat, toetudes rahvuslikele tunnetele. Samas on tegu ikkagi trahviga, millega Poolat on karistatud. See ei ole kindlasti hea. Selle peaksid kinni maksma need, kes selle konflikti on provotseerinud. Selle peaksid tasuma poliitikud, kes kuuluvad hetkel Poola valitsusse.

Kas see kõik võib ühel päeval viia selleni, et Poola lahkub Euroopa Liidust?

Euroopa Liidust lahkumine on muidugi protsess, nagu see oli Brexiti ja Suurbritanniaga. See ei juhtu ühe päevaga hääletusega parlamendis, vaid see on protsess. Ja me näeme seda protsessi alates ajast, mil Õiguse ja Õigluse partei tuli Poolas võimule 2015. aastal. Me oleme selle olukorra pärast väga mures, sest me näeme, et samm-sammult nad teevad seda. Ma ei ole kindel, kas nad saavad sellest aru või on nad lihtsalt provokatiivsed ja vaatavad, kui kaugele nad saavad Euroopa institutsioonide provotseerimisega minna. Aga tuleb meeles pidada, et Poola ühiskond on väga Euroopa-meelne, nii et ma arvan, et nad peavad mingil hetkel peatuma. Poola ühiskond lihtsalt sunnib neid peatama seda väga ohtlikku protsessi.

Üks asi on Euroopa Liit, teine asi Poola ühiskond. Kuhu see valitsus Poola juhib? Tundub et üha suurema autoritaarsuse poole, väiksema kohtute iseseisvusega, väiksema meediavabadusega?

See valitsus põhineb tunnetel, nad kutsuvad esile tundeid. Nad kutsusid esile konflikti, sest nad uskusid, et konflikt on midagi, mis muudab nad tugevamaks. Samal ajal kasutavad nad kõiki vahendeid, mis on nende käsutuses, mitte alati seaduslikult, et seda konflikti üleval hoida. Näiteks kasutavad nad avalik-õiguslikku meediat propaganda levitamiseks. Nad teavad, kui kasulik see võib olla. Seda pole kunagi varem juhtunud, et rahvuslikku televisiooni kasutatakse nii jõuliselt opositsiooni ja Euroopa institutsioonide vastu ning poliitikute vastu nii opositsioonis kui ka Euroopas, kes tahavad Poolat aidata. See ei ole õige viis poliitikat teha. Nii et jah, Poola poliitika põhineb praegu tunnetel, sageli on need võltstunded ja pooltõed. Ma olen veendunud, et see peab ühel päeval lõppema. See valitsus on üks suur vale ja meie roll opositsioonis on see protsess peatada.

Donald Tusk on tagasi Poola poliitikas. Kuidas see võimusuhteid on muutnud?

Donald Tusk tõi meile palju lootust valimised võita. Me ei tea, millal tulevad järgmised valimised, kas järgmisel aastal või kahe aasta pärast, aga ta andis meile lootust. Ta muutis Poola poliitika teatud määral tugevamaks opositsiooni poolel. Ta on tugev isiksus, ta on väga kogenud mitte üksnes Euroopa poliitikas, vaid ka kauaaegse peaministrina. Ta on peaministrina tagasi valitud. Nii et jah, ta andis meile palju lootust, ta on kindlasti opositsiooni liider, me vajasime liidrit ja lõpuks saime ta.

Poola ühiskond on väga polariseerunud, kõik istuvad oma kaevikutes. Kuhu see viib, kuidas te siin koos elate ja milline võiks olla tulevik 20 aasta pärast?

Poliitika Euroopa on polariseerunud paljudes riikides. Ohtlik on see, et valitsus mängib väga negatiivsetel tunnetel nagu näiteks piirikonflikt ja immigrandid, LGBT. Need on teemad, mida väga inetul moel kasutatakse. Jah, Poola ühiskond on väga lõhenenud ja ei ole kerge taas riiki ühendada. Samal ajal me saame aru, kui kiiresti me edasi liigume tänu Euroopa Liidule, meil on väga palju investeeringuid, kus iganes Poolas ringi sõita. Me oleme tõepoolest uhked oma riigi üle ja kohalike omavalitsuste üle, kes kasutavad Euroopa raha väga hästi. Ma olen veendunud, et lõpuks võidab avatud Euroopa-meelne poliitika.

Te nimetasite piiril toimuvat. Milline on teie partei hinnang sellele, mis Valgevene piiril toimub?

Esiteks ei ole seal ajakirjanikke. Valitsus surus läbi seaduse, mis ei luba ajakirjanikel piiril olla ja jälgida, mis seal toimub. Me ei tea, mis seal toimub, me ei usalda valitsust ja infot, mida nad jagavad. Samas kasutavad nad piirikonflikti poliitika tegemiseks. Nad kasutavad seda negatiivsete emotsioonide tekitamiseks põgenike ja pagulaste suhtes. See on nende peamine eesmärk, hoida seda konflikti ja sellest rääkida. Nad tahavad ennast näidata riigi kaitsjatena, aga me teame, et tõde on mujal.