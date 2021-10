Venemaal taasavati viimase tsaari isiklik elukoht

Venemaal restaureeriti hukatud tsaari Nikolai II viimane isiklik kodukoht Aleksandri Palee. Palee on nüüd avatud ka avalikkusele ja seal tegutseb muuseum.

Venemaa arhitektid ja ajaloolased nägid kümme aastat vaeva, et taastada palee selle 20. sajandi alguse originaalses hiilguses. Teine maailmasõda ja enamlaste "ümberkorraldused" räsisid paleed tugevalt. Nüüd avati palee muuseumina.

Ajaloolased ja arhitektid tegid aastaid uurimistööd, et taastada palee interjöör. Nad kasutasid selleks must-valgeid fotosid ja pärimust.

"Taasavatud palee võimaldab külastajatel õppida Venemaa ajalugu ja anda sellele oma hinnanguid. Muuseum on teater, kus etendus toimub ilma ühegi näitlejata," ütles Romanovite suguvõsa ekspert Lev Lurije.

Venemaa valitsus koostöös erasektoriga toetas palee renoveerimist 28 miljoni dollariga.

Palee ehitati 1796. aastal keisrinna Katariina Suure korraldusel. Nikolai II kolis paleesse elama 1905. aastal, et leida rahu ja vaikust, vahendas The New York Times.

Nikolai II pärand on Venemaal vastuoluline. Sageli kujutatakse teda verise despoodina, kes rõhus töölisi. Samas süüdistatakse teda lolluses, kes lasi riigil langeda kommunistide režiimi võimusesse.

Kommunistid tapsid viimase tsaari, tema naise ja viis last 1918. aastal.

Mõne venelase jaoks on Aleksandri paleest saanud ka minevikuga leppimise sümbol.

"Mul on keeruline suhtuda Nõukogude-eelse Venemaa aristokraatidesse. Aga nende paleed on monumendid," ütles populaarne veebikommentaator Max Trudoljubov.

Venemaa võimud toetavad tsaari aegsete paleede renoveerimist eelkõige poliitilistel põhjustel.

USA endine president George W. Bush külastas 2002. aastal suurejoonelist Katariina Paleed ja oli sellest vaimustatud, vahendas The New York Times.