Härma: küsimus on, kas distantsõpe on kõigis Tallinna koolides õigustatud

"Tallinna linnavalitsus peaks suhtlema terviseametiga, et otsustada, millise linnaosa millised koolid peaksid jääma distantsõppele. See otsus, et kõik Tallinna koolid – ei saa olla kindel, et see on päris õigustatud," ütles Härma.

Härma sõnul pole praegu kindel, kas enne esmaspäeva Tallinna otsusega midagi muutub või ei.

"Võib-olla midagi muutub, aga ei ole kindel. Otsus on vastu võetud, terviseamet seda otsust maha ei laida. Harjumaa on piirkond, mille haigestumise kasvu me peame vältima. Kui Tallinna linn on veendunud, et lapsed ei saa sellest olulist kahju, siis ega me sellele vastu ei ole. Nakatumise piiramise mõttes see üks-kaks nädalat distantsõpet aitab nakkusahelaid koldes läbi lõigata. Pigem on küsimus, kas see on iga kooli puhul õigustatud. Tõenäoliselt paljude koolide osas Tallinnas on see õigustatud," lausus Härma.

Pärnu ja Narva otsuse kohta saata koolid distantsõppele märkis Härma, et need otsused on õiged, arvestades epidemioloogilist olukorda nendes maakondades.

Pidev testimine koolides ei pruugi olla teostatav

Valitsus otsustas neljapäeval, et peale koolivaheaega algab koolides kiirtestimine. Härma sõnul on epidemioloogiliselt testimine õigustatud, kuid küsimusi tekitab selle rakendatavus.

"Õpetajate jaos tähendab, see, kui kool peab hakkama kõiki lapsi kaks korda nädalas testima, et ta tuleb tunni alguses sületäie testidega, peab need laiali jagama, lapsi juhendama, kõik lapsed ei saa sellega ise hakkama. /.../ Jama hakkab peale siis, kui mõne testi tulemus on positiivne – kas me hakkame testi kordama. Siis on mööda läinud pool tunnist, hakkab peale järgmine tund, see sama õpetaja läheb järgmise klassi juurde, võib-olla peab seda hakkama uuesti tegema. Koolid peavad korraldama õppetööd, see testimine ei ole nii lihtne, et ma lihtsalt annan testid kätte ja on kahe minutiga läbi," rääkis Härma.

Härma sõnul pole testimine koolidele kohustuslik, vaid vabatahtlik.

"Need koolid, kes on kindlad, et nad saavad seda korraldada, siis see on soovituslik, koolidele viiakse testid. Kuidas seda aga korralduslikult organiseerida – paljud koolijuhid ütlevad, et on kergem teha distantsõpet, kui teha testimist koolis," lausus Härma.