Kõrgkool: õdede nappuse taga on tervishoiu pika arenguplaani ja raha puudus

Koroonakriis on toonud eriti esile õdede puuduse Eesti tervishoius. Õdede koolitamist senisest suuremas mahus on takistanud nii rahaprobleemid kui ka tervishoiu arengu pika perspektiivi puudumine.

Erinevate arvutuste järgi on Eestis puudu 2000 kuni 4000 õde. Aastaid tervishoidu kimbutanud õdede nappuse on eriti kontrastsena esile toonud koroonakriis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tervishoiukõrgkoolid oleksid valmis õdesid rohkem koolitama, kui vaid rahaasjad korda saaks.

"See kriis, mis praegu on väga pikale veninud ja väga kurnab tervishoiusüsteemi, tekitab omakorda suurema õdede vajaduse tulevikus, sest praegu juba õed vähendavad töökoormust ja siirduvad tööülesandeid täitma mujale tervishoiusüsteemi," ütles Tallinna tervishoiukõrgkooli juht Ülle Ernits.

Tänu sellele, et haiglad loobusid nelja aasta eest sõlmitud konsensuslepinguga kõrgkoolidelt õdede praktika eest tasu küsimast, õnnestus 2017. kuni 2020. aastal õdede vastuvõttu suurendada pea 100 koha võrra. Mullu uue leppe sõlmiseni ei jõutud.

"Kui haiglad oleksid jätkanud niimoodi, et nad kõrgkoolide käest praktikatasusid ei võta - ja nad täna ka ei võta seda -, siis kuna õed käivad praktikal ka mujal, perearstide ja kiirabi juures, siis me sellel hetkel kokkuleppele ei jõudnud," rääkis sotsiaalministeeriumi tervishoiusüsteemide arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Tervishoiukõrgkooli hinnangul pole probleem vaid õppekohtade rahastamises. Vaja on ka pika perspektiiviga arenguplaani, kus oleks kirjas, milliseks kujuneb Eesti tervishoid, milliseid õdesid ja teisi töötajaid see edaspidi vajab.

"See ongi see, millega me vaatame kogu aeg ootavalt sotsiaalministeeriumi poole, et öelge meile neid numbreid. Teine asi on see, et õdede numbrid ainsana meid ei päästa, vaid seal kõrval tuleks pidevalt koolitada hooldustöötajaid, kes saaksid õdedelt võtta ära teatud lihtsamad õdede tööd," ütles Ernits.

Koppeli kinnitusel on pikk plaan olemas ja valmis on ka kalkulatsioonid, kuidas tõsta õdede arvu seniselt 8500 õelt 11 000 juurde. See eeldab, et senise 530 tudengi asemel tuleb vastu võtta 700.

"Kui me suudame 700 õde aastas vastu võtta, siis me jõuame aastaks 2030 selleni, et meil on taaskord üle 11 000 õe," märkis Koppel.

Haridusminister Liina Kersna sõnul suurendatakse õdede vastuvõttu 80 koha võrra, millest kaks kolmandikku läheb Tallinnasse.

"Me oleme leidnud koostöös sotsiaalministeeriumiga lahenduse praktikaõppe rahastamiseks. Me saame kasutada Euroopa Liidu vahendeid selleks, et rahastada õdede õppepraktikat," rääkis ta.

Tallinna tervishoiukõrgkooli juhi sõnul praegu õppida soovijaid jagub ja konkursid on suured, kuid tulevik võib kujuneda teistsuguseks.

"Meie rahvaarv on selline nagu ta on. Me oleme ühel hetkel ka selle küsimuse ees, kui palju meil õdesid vaja on ja kas me leiame nad ikkagi kõik siit Eestist enda elanike seast," rääkis Ernits.