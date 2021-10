Glasgow kliimakonverentsil otsitakse lahendust kliimaleppe täitmiseks

Eesti läheb konverentsile samade seisukohtadega, mis Euroopa Liit. Konverentsil küsitakse ligi 200 riigilt, mis on nende plaanid kasvuhoonegaaside heidete vähendamiseks 2030. aastaks.

Riigid leppisid kuus aastat tagasi kokku, et pingutavad hoidmaks üleilmset kliimasoojenemist alla kahe kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga. Selleks, et vältida kliimakatastroofi, sihitakse alla 1,5 kraadilist kliimasoojenemist. Lepe on tuntud Pariisi lepingu nime all.

Seega peavad kõik riigid oma heitmeid kärpima, kuni 2050. aastaks jõutakse kliimaneutraalsuseni. Kliimaneutraalsus tähendab, et kasvuhoonegaase ei paisata õhku rohkem, kui neid jõutakse siduda.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaasi sõnul on Glasgow kohtumine Eesti jaoks õnnestunud, kui riigid suudavad kokku leppida läbipaistvas plaanis, kuidas nende eesmärkide poole liikuda. See tähendab, et kõik riigid peaksid olema esitanud oma plaani, kuidas kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada.

"Teine asi on läbipaistvus ka finantseerimise osas. Kui siiamaani on arenenud riigid lubanud igal aastal 100 miljardit eurot suunata kliimarahastust kõige haavatavamatele riikidele, et nad suudaksid kliimamuutustega kohaneda, siis siiamaani seda eesmärki täidetud ei ole ja OECD viimane hinnang ütleb, et sellest eesmärgist on puudu kuskil 20 miljardit eurot aastas," rääkis Klaas.

Euroopa Liit on võtnud endale eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 2030. aastaks 55 protsendi võrra võrreldes 1990. aastaga. Seda eesmärki jagab ka Eesti.