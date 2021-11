Fischer: vaktsineeritud koolilaste seas nakatumist peaaegu pole

Fischer rõhutas Postimehele, et nakatumine sõltub palju vanuserühmast ja nii ei näe me peaaegu üldse vaktsineeritud koolilaste nakatumist. "Ja ei maksa öelda, et neid ei testita – viimase kuu jooksul on paljud lapsed pidanud PCR-testi tegema. See näitab, et vaktsineeritute hulgas on nakatunuid väga vähe," ütles Fischer.

Seevastu eakamate puhul on praeguse väga ulatusliku viiruseleviku ajal näha nakatumist nii vaktsineeritute kui ka mittevaktsineeritute hulgas.

Terviseameti andmetel on 12–15-aastastest praeguseks vaktsineeritud 46,9 protsenti ja 16–17-aastastest 61,9 protsenti.