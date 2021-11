Haiglasse võetakse varasemast raskemas seisus inimesi

Ravikohtade nappus on viinud selleni, et koroonahaigetel lastakse end kodus ravida nii kaua kui võimalik ning haiglasse võetakse inimesi juba raskemas seisus. Sellest kõneleb ka suurem suremus.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule ütles, et haiglaravi vajaduse nädalane kasv on pisut pidurdunud, ent haiglasse sattunud on üha raskemas seisus.

"Väga suur hulk haigestunuid vajab intensiivravi. Kolmanda astme intensiivravis on meil 55 haiget ja neist 37 vajab juhitavat hingamist. See näitab seda, et me hetkel ikkagi püüame neid patsiente, keda saab, ravida kodus ja need, kes haiglasse satuvad, satuvad tõeliselt raske haigusega," ütles Sule ERR-ile.

Lõuna regiooni haiglates on praegu 248 ja põhja regiooni haiglates 323 patsienti, kokku 571 inimest.

Raskemas seisus patsientide seas on ka suremus suurem. Kuigi viimase ööpäeva jooksul suri üheksa inimest, on viimastel ööpäevadel see näitaja regulaarselt üle kümne olnud.

Haiglast viiruse saanute osakaal vähenemas

Ligi kolmandik koroonaga haiglas olijatest on nakkuse saanud alles haiglaseinte vahel. See tähendab, et haiglasse sattumise põhjus on olnud muu, kuid nakkus on saadud reeglina mõnelt teiselt patsiendilt või töötajalt, kes ootamatult koroonapositiivseks on osutunud.

"Nakkus tuleb tagaukse kaudu, lukuaugu kaudu – tuleb negatiivsena sisse tulnud patsiendi kaudu, kes annab kahe päeva pärast positiivse tulemuse. Testime kõiki patsiente pidevalt, aga ikkagi jõuab nakkus nõrgemate inimesteni kas hoolekandeasutuste või omaste kaudu," tõdes Sule. "Meetmed on haiglas rangemad kui riigis tervikuna, aga need ei taga seda, et viirus ei võiks tulla haiglasse."

Sule kinnitas, et haiglasisese nakatumise avastades tegutsetakse ülikiiresti – patsient isoleeritakse, talle tagatakse turvalised ravitingimused. Haiglasiseseid nakatumisi päris nulli viia pole tema sõnul saavutatav.

"Järgmine tase oleks juba see, et peaksime totaalse liikumispiirangu tegema nii töötajatele kui üldse inimestele. Siis ei peaks lähedasi üldse patsientideni laskma," ütles ta.

Sule tõi siiski esile, et haiglasiseste nakatumiste hulk ja osakaal on siiski vähenemas – kui veel 28. oktoobril oli selliseid juhtumeid 165, siis viimasel ööpäeval oli haiglas 156 koroonapositiivset, kes nakkuse sealt saanud.

Ta kinnitas, et vaktsineerituse tase on haiglapersonali seas väga kõrge, iseäranis arstide seas. Vaktsineerimata haiglapersonalist ei saa pandeemiaga kasvanud töökoormuse tõttu tema sõnul loobuda.