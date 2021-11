Kaja Kallas kohtus Glasgow's Joe Bideniga

Valge Maja teatel tunnustas Biden Eestit globaalse tulumaksureformiga liitumise eest.

Kallas ja Biden arutasid koostööd ülemaailmsete väljakutsete, sealhulgas kliimamuutustega võitlemises. Samuti rääkisid nad kahepoolsetest sidemetest julgeolekuvaldkonnas ning jätkuvast tööst NATO heidutus- ja kaitsevõime tugevdamisel.

"Eesti ja USA suhted on tihedad ja mitmekülgsed ning on palju teemasid, mis on meile mõlemale olulised. Tänasin president Bidenit USA liidrirolli eest kliimadiplomaatias. Peatusime transatlantilise koostöö ja NATO heidutusvõime tugevdamise olulisusel. Tänasin USA-d julgeolekuabi eest ja rõhutasin selle jätkumise olulisust," võttis Kallas kokku kohtumise põhiteemad.

"Rõhutasin president Bidenile, et lisaks kasvavatele ohtudele Aasias on oluline hoida fookust Euroopa ja eriti Balti riikide julgeolekul – meie idanaaber käitub ettearvamatult ja arengute suund pole julgustav," lisas ta.

Biden tõi välja Eesti panuse demokraatia ja inimõiguste kaitsmisel üle maailma, muu hulgas ÜRO Julgeolekunõukogus.

Kallas tänas Joe Bidenit kutse eest demokraatiate tippkohtumisele detsembris. "See on väga õigeaegne algatus, sest demokraatlikud riigid peavad suurendama oma ühist valmisolekut seista vastu autoritaarsete riikide soovidele kehtestada uusi globaalseid mängureegleid. Eestil on pakkuda konkreetseid samme, kuidas demokraatiate koostööd kasvatada näiteks üleilmse digitaalse taristu loomise vallas," sõnas Kallas.

Viimati kohtusid Kaja Kallas ja Joe Biden suvel NATO tippkohtumise ajal.

Teisipäeval võtab Eesti peaminister osa USA presidendi ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni kokku kutsutud tippkohtumisest metaaniheitmete vähendamise teemal.