Aabi sõnul suuremat valitsusremonti praegu plaanis pole

Keskerakonna juhatuse liige, riigihalduse minister Jaak Aab ütles keskerakondlasest kultuuriministri Anneli Oti ametist lahkumisest rääkides, et praegu suuremat valitsusremonti plaanis pole. Aab kaitses Otti kultuuritöötajate kriitika eest, öeldes, et ministrina võitles ta oma valdkonna eest tuliselt.

Aabi kinnitusel ei ole keegi Anneli Otti ministriametist lahkuma survestanud. Ta kiitis Otti ministrina.

"Eks väljastpoolt vaadates tundub võib-olla, et iga ministri puhul jääb midagi puudu. Mina tean seda, et valitsuse liikmena, tuletan meelde eelmist lainet, Anneli võitles nagu tõsine emalõvi nende samade toetuste eest, mida talle ette heidetakse ja kultuurisektor sai kriisiabi päris hästi. On võrreldud eelmise ministriga - poole rohkem Anneli võitles välja. Kultuurisektor ka kevadisest lainest tuli päris hästi välja," rääkis Aab "Ringvaates".

Ta tõdes, et ka praeguses laines on kultuuril raske ning olukorra jätkudes tulevad ilmselt toetused ka sellele sektorile.

Anneli Ott ütles pressikonverentsil, et astub ametist tagasi erimeelsuste tõttu valitsuspartneriga. Aabi sõnul on jutt valitsuspartnerite erimeelsustest ülevõimendatud.

"See legend on üle võimendatud. /.../ Kõigi küsimuste juures on ministritel olenemata erakonnast erinevad arvamusi. Valitsuse võlu ja valu on see, et me peame tegema konsensusliku otsuse. See on kirjutamata seadus. Kui keegi hakkab vastu hääletama, siis sel valitsusel pikka pidu ei ole," ütles ta.

"See tuleb läbi rääkida, tuleb mõista erinevaid minsitreid, partnereid ja see otsus tuleb lõpuks selline, mis on võimalik kokku leppida. Nii et midagi pole parata, ma saan Annelist aru ja kultuurisektorist ka, kes ootab toetuste otsust kiiremini. Ma usun, et ta tuleb millalgi, aga tuleb natukene atra sättida ja kokkuleppeid teha," lisas ta.

Saatejuht uuris Aabilt, kas peale Oti on veel ministreid ametist lahkumas. Aabi sõnul ei ole.

"Minu teada on üks minister teatanud lahkumisest. Ma tean, et spekuleeritakse remontide üle. Minu teadmisel ei ole ühtegi teist sellist tagasiastumist või vahetust momendil plaanis vähemalt, aga situatsioonid muutuvad väga kiiresti, poliitikas ka. Mina ei saa ka mürki võtta, millal taoline teema võib uuesti aktuaalseks muutuda," rääkis ta.

Meedias on käinud läbi spekulatsioon, et keskerakondlasest tervise- ja tööminister Tanel Kiik võib ametist ilma jääda. Aabi hinnangul on Kiik koroonakriisis oma tööga hästi hakkama saanud.

"Eks kui on etteheiteid ja kriitikat, mida alati on, siis me oleme kõik uues olukorras, kogu maailm on ja keegi ei oska langetada ideaalseid otsuseid, siis peaks vaatama kollektiivselt valitsus kõik endale otsa, kui midagi ei sobi," ütles Aab. Tema sõnul ei ole otseselt Kiige tagasiastumist arutatud.

"Sellest on spekuleeritud, seda on küsitud, et kes vastutab. Mina arvan, et pigem vastutab kogu valitsus, sest meie peamegi tasakaalustama neid otsuseid."

Keskerakonda kuuluvat välisminister Eva-Maria Liimetsa on kritiseeritud sellepärast, et tema tööd pole näha. Aabi sõnul teeb Liimets oma tööd tasakaalukalt ja vaikselt, kuid efektiivselt.

Valitsuses üldiselt on suhted Aabi sõnul töised.

"Mina ütleksin, et valitsus on töine ja töövõimeline. /.../ Seest on see väga töine. See, mis paistab välja, on võib-olla hinnatõus, millest palju räägitakse, kus me pidime kiiresti otsuseid langetama ja tegime. See näitab ka valitsuse töövõimet. Koroonakriis paistab välja, aga tegelikult sisulised teemad, mida me kogu aeg arendame ja tahame muuta paremaks, see töö käib lisaks kogu sellele, mis väga välja paistab. Mina ütlen, et väga töine on. Ja mis puudutab valitsusse või kabinetti, siis otsused on tulnud kõigis teemades väga kiiresti. Koroona teema on olnud kõige problemaatilisem. Kui isegi eksperdid pole ühel arvamusel, siis on ka valitsusel raske neid otsuseid teha," selgitas ta.

Aab avaldas lootust, et uus kultuuriminister selgub veel sel nädalal.