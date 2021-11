Anneli Ott astub kultuuriministri kohalt tagasi

Kultuuriminister Anneli Ott (KE) teatas pressikonverentsil, et astub erimeelsuste tõttu valitsuspartneriga ametist tagasi.

"See on minu isiklik otsus, et mina kultuuriministrina jätkata ei saa ja ma astun tagasi," lausus Ott.

Oti sõnul peaks valitsus otsima võimalusi koroonakriisi tõttu kahju saanud kultuurivaldkonna kompensatsioonimeetmete kokku leppimiseks, aga valitsuspartner Reformierakond tegeleb vaid piirangute kehtestamisega.

"Kui tulevad piirangud, siis peab ka riik toetama nendest piirangutest tekitatud kahju," ütles ta.

Anneli Ott heitis Reformierakonnale ette ka koroonakriisi süü veeretamist laste kaela. "Iga piirang, mis takistab näiteks huviharidusest osavõtmist, aga ka kultuurivaldkonnas osalemist, suurendab ärevust," ütles Ott.

Ott rääkis, et ei pea õigeks seda, et mitmel pool ei saa käia tööl ka negatiivse koroonatestiga.

Oti sõnul on ta alustanud vaktsineerimiskuuriga, mis praegu on pooleli. Ott rääkis, et teda survestasid vaktsineerima kehtestatud piirangud.

"Kõigile neile, kus mind on nimetanud vaktsineerimisvastaseks ja veel erinevate siltidega, siis ma ei ole kunagi kuskil öelnud, et vaktsineerimine ei ole üks oluline meede sellest kriisist väljumisel," lausus Ott.

Kultuuriminister oli valitsuse ainus liige, kes oli pikka aega koroona vastu vaktsineerimata ja seetõttu ei saanud ta järjest karmistunud piirangute tõttu osaleda paljudel tema ametis olulistel avalikel üritustel.

Ott on saanud teravat kriitikat ka kultuurivaldkonnas tegutsevatelt inimestelt.

Eesti Etendusasutuste Liit saatis kaks nädalat tagasi kirja peaminister Kaja Kallasele (RE), milles teeb kultuuriminister Anneli Otile ränki etteheiteid. Etteheidete põhisisu oli, et ministrit pole ei füüsilises ega vaimses mõttes kultuuritegijate jaoks olemas olnud.