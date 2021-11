Kreml: Venemaa hakkab gaasitarnekohustusi täitma alates 8. novembrist

"Venemaa täidab kõik lubadused, täidab täpselt, isegi ületades oma kohustusi. Ja Vene presidendi suundumus sellel osas jääb loomulikult jõusse," vastas Peskov teisipäeval ajakirjanike küsimusele, kas Venemaa kavatseb endiselt alates 8. novembrist suurendada gaasitarneid Euroopasse.

Küsimusele, kas jutt on just tarnemahtude suurendamisest, vastas Peskov jaatavalt. "President rääkis just nimelt sellest, jah," ütles Peskov.