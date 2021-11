Senaator Joe Manchin kritiseeris Bideni sotsiaalkulutuste programmi

Manchin väljendas muret sotsiaalprogrammi võimaliku mõju pärast riigivõlale, samuti kardab senaator, et suured kulutused kiirendavad riigis veelgi inflatsiooni. Samuti pole Manchin rahul, kuidas Bideni administratsioon plaanib kulutusi rahastada, vahendas The Wall Street Journal.

"Olen valmis toetama ettepanekut, mis aitab meie riiki edasi viia. Kuid ma olen valmis hääletama ka ettepaneku vastu, mis kahjustab meie riiki," ütles Manchin.

Demokraadid ei tohi senatis kaotada ühtegi häält. Seetõttu on Manchini toetus kriitilise tähtsusega.

Biden väljendas eelmisel nädalal veendumust, et senat toetab uut kompromissettepanekut.

Mitmed tähtsad demokraadid siiski avaldasid lootust, et Manchin lõpuks ikkagi toetab kompromissettepanekut.

"Senaator Tim Kaine ütles, et ei pea Manchini esmaspäevaseid kommentaare tagasilöögiks. Ma tunnen Manchinit, me saame need kulutused tehtud," ütles Kaine.

Kompromissi saavutamiseks vähendati tunduvalt sotsiaalprogrammi suurust. Varem kavatseti kulutada 3,5, nüüd aga 1,75 triljonit dollarit. Viimaste andmete järgi säilitatakse neid plaani osi, mis on seotud tervisekindlustuse hindade vähendamise, universaalse lastehoiu ja vanema või ülalpidaja maksusoodustusega. Samas loobutakse tasustatud lapsehoolduspuhkusest, retseptiravimite hinnareformist ja tasuta rakenduskõrgkooli haridusest.

Kompromissettepanek pahandas aga ka demokraatide progressiivset tiiba, kes nõuavad suuremaid kulutusi. Seetõttu pole endiselt selge, kas Bideni sotsiaalsete kulutuste programm saab üldse kongressi heakskiidu. Biden tahab samuti läbi suruda 1,2 triljoni dollari suurust taristuplaani. Progressiivid nõuavad aga ennem sotsiaalkulutuse programmi vastuvõtmist.