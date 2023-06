Demokraadid püüavad peatada Joe Manchini kandideerimist USA presidendiks

USA senatis West Virginia osariiki esindav demokraadist senaator Joe Manchin kaalub USA presidendiks kandideerimist väljaspool kahte USA suurparteid. Manchini kaasparteilased võtavad tema mõttelendu piisavalt tõsiselt, et on temaga ses osas rääkinud, et ta seda ei teeks. Mitmed poliitikud ei usu, et Manchin tegelikult tahaks USA presidendiks kandideerida, kuid demokraadid kardavad, et kui ta kandideeriks, siis võidaksid vabariiklased nii senati kui ka Valge Maja.

Joe Manchin samas ei ole soovinud neid spekulatsioone kummutada. See omakorda annab senaatorile demokraatide juhtkonna poolt suurema tähelepanu ning suurema tõenäosuse, et just tema prioriteedid saavad tehtud. Politico meenutas, et Joe Manchin on ka varem hoidnud enda teada, et kuidas ta ühes või teises poliitilises olukorras käitub. Näiteks ei olnud enne eelmise USA presidendi Donald Trumpi tagandamise hääletuse (impeachment) eel teada, et kuidas senaator Machin hääletab.

Senaator Joe Manchin ise ütles spekulatsioonide kohta, et kõik on nii ärevil ja hirmunud ja ometi on poolteist aastat aega enne järgmisi presidendivalimisi. "Kas on ühtegi alternatiivi? Kas on midagi mida me saame teha, et tuua Demokraatlik erakond ja Vabariiklik erakond tagasi tsentristliku poliitika juurde?".

Joe Manchinil on jaanuarini aega otsustada, et kas ta kandideerib uuesti senatisse West Virginia osariiki esindama või mitte. Seni on ta olnud vastu mitmetele Joe Bideni esitatud kandidaatidele ning kritiseerinud Bideni administratsiooni energeetikapoliitikat, nimetades seda radikaalseks.

Selline poliitiline käitumine võib olla eeltöö pigem vabariiklaste poole kalduvas West Virginia osariigis taas senaatoriks kandideerimisele. Samas võib see olla aluseks USA presidendiks kandideerimise platvormile, mis poleks seotud kummagi USA suurparteiga.