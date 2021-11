Tallinna koolid võivad veel nädalaks kaugõppele jääda

Tallinna koolijuhid pidasid teisipäeval linnaga kaks tundi nõu koolides rakendatud meetmete üle, lisaks andis Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov koolijuhtidele ülevaate viiruse levikust ja prognoosidest.

"Koolijuhid jõudsid järeldusele, et lihtsalt pealt vaadata, kuidas viirus Tallinna koolides levib ei ole õiglane. Nad leidsid, et kõige parem on ikkagi midagi ette võtta ja lähtudes meditsiinilisest ja immunoloogilisest aspektist leiti, et piirangute tegemine peab olema vähemalt kaks nädalat, siis on neil mingi mõju," rääkis Pajula.

"Kui piirangutega jätkata, siis oleks mõistlik jätkata samas vanusegrupis, kus tänagi piirangud on," ütles Pajula.

Lõpliku otsuse, kas praeguse distantsõppega jätkatakse veel nädala, teeb linnavalitsus kolmapäeval. "Selline oli valdav seisukoht ja koolijuhtide arvamus," lisas Pajula.

Seda, kas piirangud peaksid kehtima kõikidele koolidele, või võiksid kõrge vaktsineeritusega koolid sellest välja jääda, arutluse all ei olnud.

Tõsine arutelu oli ka koolides testimise üle, kus oli Pajula sõnul rohkem küsimusi kui vastuseid. "Kindlasti koolid saavad testimisega hakkama, aga palju oli küsimusi testimise osas, kuidas seda kõige mõistlikum oleks teha – kas anda test koju vanematele kaasa või teha koolis kohapeal. Arvamused jagunesid võrdselt või oli erinevaid arvamusi," rääkis ta.

Pajula sõnul ei saa öelda, et Tallinn võtaks koolidega seotud otsuseid vastu kergekäeliselt. "Ma arvan, et me oleme täna väga keerulises situatsioonis – kui me vaatame nakatunute taset, üle 2000 päevas, kui me vaatame surmade arvu, 15-20 surma päevas, siis on küsimus, et kus on kergekäelisus. Tallinna linn oma koolijuhtidega arutelus teeb väga raskeid otsuseid, meist keegi ei ole selle üle õnnelikud, et lapsed peavad minema distantsõppele, et nad haigestuvad," rääkis ta.

"Me soovime seda, et pärast kahenädalast perioodi lapsed saaksid taas uuesti koolis käia ja tegelikult hakkaks ikkagi toimima meetmed, mis aitavad meil ühiselt viirusest üle saada ja ka lastel koolis edukalt õppida," ütles Pajula.

Koolijuhtidele tutvustatud nakatumiste prognoosi kohaselt on kahe nädala pärast haiglaravil olijate hulk kriitilisel piiril, rääkis Pajula. Kõikidel koolidel on olemas kriisiplaanid, mis näevad ette osalist distantsõpet ja hajutamist. "Tallinna linn on täna kollases stsenaariumis, ehk koolides peaks toimuma hajutamine. Kuidas see hajutamine toimub, need on juba järgmised sammud," ütles ta.