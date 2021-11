Vabariiklased tegid New Jersey valimistel oodatust tugevama tulemuse

Lisaks Virginiale toimusid ka USA New Jersey osariigis teisipäeval kubernerivalimised. Demokraatliku partei kandidaadi tulemus oli kehvem kui arvamusküsitlused prognoosisid.

Mõlema partei kandidaadid ei teatanud kolmapäeval valimiste võitmisest.

Demokraatide kandidaadi Phil Murphy ja vabariiklaste kandidaadi Jack Ciattarelli toetus on praktiliselt võrdne, vahendas New York Post.

Kogu valimiskampaania jooksul hoidis demokraat Murphy vabariiklase Ciattarelli ees stabiilset edumaad.

Analüütikud eeldasid Murphyle kindlat võitu. Tasavägine tulemus tuli paljudele üllatusena.

Murphy valiti 2017. aastal New Jersey kuberneriks. Ametiajal teenis ta suurt kriitikat, mis oli seotud koroonaviiruse epideemia ohjeldamisega. Murphy nõudis, et ka lapsed peavad kandma näomaski.

Ciatarelli üritas kuberneriks kandideerida ka 2017. aastal. Vabariiklaste partei sisevalimistel kaotas ta aga Kim Cuadagnole, kes hiljem jäi kubernerivalimistel alla Murphyle.

Viimastel valimistel oli tähtsaim küsimus maksupoliitika. New Jersey osariigis on USA kõrgeim kinnisvaramaks.

Kuigi Murphy oli arvamusküsitluste järgi populaarsem kui Ciattarelli, siis maksupoliitikas usaldasid valijad rohkem Ciattarellit. 39 protsenti valijatest ütles, et usaldavad Ciattarellit maksuküsimustes, Murphy puhul oli see 29 protsenti, vahendas New York Post.

Virginia osariigi samuti tasavägised kubernerivalimised võitis vabariiklane Glenn Youngkin. Demokraatide jaoks on Virginia tulemus suur pettumus, sest president Joe Biden võitis vaid aasta aega tagasi osariigis kümne protsendiga.