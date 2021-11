Demokraadist New Jersey kuberner valiti ametisse tagasi

Demokraatliku partei kandidaat Phil Murphy võitis New Jersey osariigi kubernerivalimised. Tasavägised valimised võitnud Murphy oli esimene demokraat, kes pärast 1977. aastat valiti New Jersey kuberneriks tagasi.

Murphy alistas vabariiklaste partei kandidaadi Jack Ciattarelli. Valimisvõitlus oli tasavägine, lõpuks sai Murphy 19 000 häält rohkem. Kokku hääletas umbes 2,4 miljonit inimest, vahendas The Wall Street Journal.

Kogu valimiskampaania jooksul hoidis demokraat Murphy vabariiklase Ciattarelli ees stabiilset edumaad.

Analüütikud eeldasid Murphyle kindlat võitu. Tasavägine tulemus tuli paljudele üllatusena.

New Jersey valimisseadus ei nõua häälte kohustuslikku ülelugemist. Kandidaat võib seda siiski kohtult nõuda. Murphy kampaania pressiesindaja teatas, et nad ei taotle häälte ülelugemist.

Murphy sõnul näitas valimistulemus, et valijad soovisid tema poliitika jätkamist. "Peame oma ühisel teekonnal edasi liikuma tugevama ja õiglase New Jersey suunas," teatas Murphy.

Ciattarelli kampaania pressiesindaja Stami Williams ütles, et kaaluvad häälte ülelugemise nõudmist.

"Meil oli 2,4 miljonit hääletussedelit, valimised olid väga tasavägised. Pole veel täpselt teadagi, kui palju sedeleid on veel lugemata," ütles Williams.

Viimastel valimistel oli tähtsaim küsimus maksupoliitika. New Jersey osariigis on USA kõrgeim kinnisvaramaks.

Ciattarelli kritiseeris kampaanias Murphy eelarvepoliitikat. Ciattarelli lubas kärpida osariigi kulutusi.

Murphy oli enne kuberneriks saamist investeerimispanga Goldman Sachs juht. Murphy administratsioon suurendas miljonäride maksukoormust. Samuti laiendati investeeringuid haridusse.

Vabariiklaste sõnul oli oodatust parem tulemus märk valijate pettumusest.

"Ma arvan, et me ei tohiks unustada, kui kallis on elada New Jerseys. Siis on meil veel pandeemia probleem, paljud inimesed on pettunud," ütles New Jersey osariigi vabariiklaste partei juht Bob Hugin.

Kohalik ettevõtja Bennet Degen ütles, et 2017. aastal hääletas ta Murphy poolt. Seekord toetas aga vabariiklaste kandidaati.

"Ma ei oodanud, et maksud langevad. Kuid ma ei arvanud, et maksud tõusevad nii palju. Arvasin, et Murphyl on parem arusaam keskmise äärelinna inimese vajadustest. Kinnisvaramaksud pigistavad meid," ütles Degen.

Murphy esimesel ametiajal legaliseeriti osariigis kanepi tarvitamine ja tõsteti miinimumpalka.

Viimaste nädalate jooksul tegid Murphyle kampaaniat nii president Joe Biden kui asepresident Kamala Harris.