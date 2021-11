Kindlat triaaži nõudvat patsientide arvu terviseamet öelda ei saa

Arstide liidu juht Jaan Sütt rääkis, et juba praegu, mil Eesti haiglates on kokku pisut üle 600 koroonapatsiendi, mõjutab see ka kõiki teisi haigeid.

"Näiteks Tartu Ülikooli kliinikumis selle aasta viimase paari kuuga on umbes 1300 operatsiooni, mida me teha ei saa, sest suurem osa meie ressursist läheb koroonahaigete põetamisele," ütles Sütt.

Meediale saadetud pöördumises palus liit valitsust, et see määraks Covidi-voodikohtade ülempiiri, mille täitumisel hakataks haiglasse võtmisel rakendama triaaži ehk patsiente hakataks jaotama nende seisundi ja haiguskulu prognoosi järgi.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule selgitas, et praegu kehtib tervishoius valmisolekutase kaks, mis juba võimaldab mõningaid valikuid. Kui terviseamet kuulutaks välja kolmanda valmisolekutaseme, saaks teha hulga karmimaid raviotsuseid.

"Me ei ole selles faasis, et peaksime erakorraliste patsientide ravi tegema suure sisulise triaažiga," ütles Sule. "Aga valmisolek selleks on olemas ja seda valmisolekut tegelikult ükski arst ega õde ei tahaks elus realiseerida."

Kui palju peaks haiglates koroonapatsiente olema, et see piir kätte jõuaks, ei saa Sule sõnul täpselt öelda.

"Praeguse prognoosi järgi võib ennustada, et selle kuu lõpuks võiks olla üle 800 haige haiglaravil ja see on kindlasti selline kriitilist piiri ületav number," märkis Sule. "Aga ma veel kord rõhutan, et me päev-päevalt teeme igasuguseid plaane ja otsuseid ja püüame enda kõiki võimekusi tõsta ka nendes kohtades kui vähegi võimalik."

"Suurusjärk on tõesti seal 700–800 patsiendi juures, kus öeldakse, et hakkab juba selgelt langema ravivõimekus, tekkima veelgi suurem personalidefitsiit," ütles pressikonverentsil tervise- ja tööminister Tanel Kiik. "Aga see sõltub ka sellest, kuidas haiglates patsiendid jaotuvad."

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles samuti, et rangem valik patsientide vahel ei pea korraga tulema kõigis Eesti haiglates.

"Seda kaalutakse praegu Lõuna-Eesti piirkondades," sõnas Härma ning lisas, et praegu rakendatakse teise valmisolekutaseme viimaseid meetmeid.

"Triaažijuhendid on tegelikult kinnitatud ka käskkirjaga, nii et kui haiglas peaks olema vajadus, siis seda saab ka rakendama hakata," lisas Härma ning märkis, et ravikvaliteet langeb iga päevaga. "Me ei räägi mingist maagilisest piirist, kuhu jõudes langetame ravikvaliteeti, vaid iga päev, kui tuleb meil rohkem patsiente haiglaravile, seda rohkem ravikvaliteet langeb."