"Ilu on mitmekesisuses, nagu vabadus on hidžaabis," teatas 27-sekundi pikkune videolõik. Video oli osa sallivuse edendamise kampaaniast ja selle käivitas Euroopa Nõukogu oma diskrimineerimisvastase programmi raames.

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 1949. aastal selliste väärtuste edendamiseks nagu demokraatia, inimõigused ja õigusriik. Euroopa Nõukogu ei ole Euroopa Liidu institutsioon ja seda ei tohi segamini ajada Euroopa Liidu Nõukoguga.

Euroopa Nõukogu peakorter asub Prantsusmaal Strasbourgis.

"Me võtsime selle video maha ja me kaalume selle projekti paremat esitamist," teatas nõukogu.

Prantsusmaa noorteminister Sarah El Hairy tunnistas, et nõudis video kõrvaldamist. "Prantsusmaa ei toeta sellist videolõiku ja seetõttu võeti see maha," ütles Sarah El Hairy intervjuus telekanalile LCI.

Prantsusmaa valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal ütles kolmapäeval, et selline kampaania trotsib tervet mõistust. "Usuvabadust ei tohiks segi ajada ususümboli de facto propageerimisega. Selline lähenemine oli vastuolus südametunnistuse vabadusega, mida Prantsusmaa toetab," ütles Attal.

Hidžaabi kandmine on Prantsusmaal poliitiline küsimus. Parempoolsed poliitikud ja vasakpoolsed feministid peavad seda usulise kuuluvuse sümboliks. Leitakse, et hidžaab rikub avaliku elu ilmalikkuse ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet, teatas Financial Times.

Hidžaabi kandmise toetajad leiavad, et see on isikliku valiku küsimus.

Hiljutist hidžaabi skandaali kommenteeris ka parempoolne presidendikandidaat Michel Barnier.

"Soovin, et selle õnnetu kampaania taga olevad inimesed kohtuksid Kabuli naistega. Nemad võitlevad, et ei peaks hidžaabi kandma," ütles Barnier.

Hidžaabi kandmise vastu on ka parempoolsed poliitikud Marine Le Pen ja Eric Zemmour.

"Islam on vabaduse vaenlane. See kampaania oli tõe vaenlane. See on reklaamidžihaad, mille maksavad kinni maksumaksjad," ütles Zemmour.