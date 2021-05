Prantsusmaal puhkes uus hidžaabiskandaal

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kodupartei En Marche nõuab, et nende liige Sara Zemmahi muudaks oma valimisfotot. Zemmahi kandis valimisplakatil hidžaabi.

Zemmahi kannab Montpellieri linnavolikogu valimiskampaania plakatil hidžaabi. Valimised toimuvad juunis, teatas The Times.

Parempoolse Marine Le Peni Rahvusrinne juhtis esimesena tähelepanu, et Zemmahi kannab plakatil hidžaabi.

"Kas nii võitlete separatismiga?" kommenteeris plakatit Le Peni asetäitja Jordan Bardella

Peale Bordella sõnavõttu kritiseeris Zemmahi ka En Marche'i liider Stanislas Guerini.

"Meie partei väärtused ei ühildu religioossete sümbolite kandmisega valimiskampaanias. Sellised kandidaadid peavad oma fotot muutma, vastasel juhul loobub partei nende toetamisest," ütles Guerini.

Zemmahit kritiseeris ka valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal.

"Partei ei soovi esitada kandidaate, kes näitavad end ametlikes kampaaniadokumentides nähtava usulise sümboolikaga," ütles Attal.

En Marche'i liidrite väljaütlemisi toetas ka partei konservatiivne tiib. Konservatiivid muretsevad, et hidžaabi kandvad kandidaadid võivad õõnestada Macroni tagasivalimist.

En Marche'i juhtide sõnavõtte kritiseerisid omakorda partei vasakpoolse fraktsiooni esindajad.

"Zemmahi parteilisest toetusest ilma jätmine oleks diskrimineerimine. Seadus kaitseb inimestel oma usulisi veendumusi plakatitel näidata," ütles En Marche'i liige ja parlamendisaadik Naima Moutchou.

Prantsusmaal on emotsioonid hidžaabi kandmise osas viimastel aastatel suurenenud. Hiljuti hoiatasid relvajõudude liikmed kodusõja eest, kui Macron ei võta karmimat hoiakut islamiliikumiste suhtes.

Küsitlused näitavad, et suur osa prantslastest, sealhulgas vasakpoolsed valijad, leiavad, et riigi ilmalikke väärtusi ohustavad radikaalsed moslemidoktriinid, teatas The Times.