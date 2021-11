Surugaasi hind on bensiini omale järele jõudmas

Alexela tanklates, kus lisaks bensiinile ja diislikütusele saab osta ka gaasi, kerkis CNG-gaasi kilogramm 1,984 euroni. See on kuu aja jooksul juba teine hinnatõus, mille põhjustas maailmaturul hüppeliselt kerkinud hind.

"See on sama põhjus, mis oli hinnatõusul oktoobrikuus. Oktoobris on maagaasi hinnad teinud maailmaturul jällegi korralikud hüpped ülespoole. Kui eelmisel aastal oli madalaim tase 20 eur/MWh, siis oktoobris olid hinnatasemed 90 eur/MWh. Aastaga on olnud maailmaturul 4,5-kordne hinnatõus," kommenteeris AS Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Veel aasta tagasi maksis CNG-gaas tarbijale tanklas vahemikus 79–89 senti. Seega on hinnad tõusnud aasta jooksul 2,5 korda.

Kärsna tõdeb, et tarbija rahakotile on see suure mõjuga. Oktoobri teises pooles on märgata olnud ka eratarbimise vähenemist. Üksiti on langenud bensiini ja diislikütuse läbimüük. Ent Kärsna ei näe siin ainsa põhjusena kõigi kütuseliikide hinnatõusu.

"Üks mõju on kütuste hinnatõus, teine mõju aga uus koroonalaine ja sellest tulnud liikumispiirangud, kodukontorite surve ettevõtete poolt. Need viisid ka eelmisel sügisel eratarbimise alla," ütles Kärsna.

Siiski kinnitas ta, et CNG-ga on esialgu veel pisut soodsam sõita kui bensiiniga.

"Vahe enam suur ei ole, aga gaas on endiselt tsipakene odavam," ütles Kärsna.

Kui aga CNG hind peaks kerkima 1,1–1,2 euroni kilost, siis hinnad kilometraaži kohta võrdsustuvad.

Tulevikutehingud käivad börsil juba soodsama hinnaga järgmise aasta teises kvartalis saab maagaasi osta hinnaga 40 eur/MWh. Ent gaasi hind võib tarbija jaoks langeda juba detsembris.

"Me ei osta gaasi päevatehingutega, vaid kuunominatsioonidega. Lihtsustatult: täna kuvandub meie tarbijale postis oktoobrikuu keskmine maailmaturu hind ehk posti otsa jõuab see umbes kuuajase viitega," ütles Kärsna.

Kui Venemaa lubas, et suurendab gaasitarneid Euroopasse, langes maagaasi hind selle uudise peale kohe 90-lt eurolt 60 eur/MWh-st.

"Kui see hind jääb sinna püsima novembrikuu jooksul, siis see hind kehtib ka meile detsembris. Tankla postihind on siis selle võrra odavam," ütles Kärsna, toonitades, et hind kujuneb siiski kuu keskmise maksumuse järgi. "Meil maagaasi ei toodeta, mistõttu oleme impordist ja maailmaturu hindadest nii suures sõltuvuses."