Eestis on koroonaviirusega nakatunud 23 000 vaktsineeritut

"Me näeme, et vaktsineerimine on ära hoidnud veelgi suurema haigestumuse ja suremuse. Vaktsineerimata inimeste tõenäosus haiglasse sattuda ja surra mitu korda kõrgem," ütles Pruudel ERR-ile.

Pruudel märkis, et valdavalt kõik vaktsineeritud surnud on raskete kaasuvate haigustega ja kõrges eas. "Nende immuunsus on kaasuvate haiguste tõttu nõrgenenud ning vaktsiin ei suuda saavutada oma loodetud efektiivsust," lausus Pruudel.

"Kuivõrd 60+ vanuserühma hõlmatus vaktsineerimisega on üle 70 protsendi, siis on vaktsineerimata inimeste tõenäosus haiglasse sattuda ja surra veelgi kõrgem. See on selgitatav lihtsa tõdemusega, et kui 75 protsenti surnutest on vaktsineerimata ja 70 protsenti vanusrühmast vaktsineeritud, siis tuleb valdav osa surnutest 30 protsendi vaktsineerimata inimeste seast," lisas ta.

Pruudel märkis, et Eestis on 5. novembri seisuga arvuliselt COVID-19-ga haigestunud 382 isikut, kes on andnud uue positiivse koroonatesti 91-180 päeva pärast esimest positiivset testi ja 683 isikut, kellel on kahe positiivse testi vahele jäänud üle 181 päeva.

4. novembri seisuga oli nakatunud 3210 pooleli oleva vaktsineerimiskuuriga inimest.

Pärast läbipõdemist on ühe vaktsiinidoosi saanud 57 143 inimest.