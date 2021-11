Korobeinik kritiseeris teravalt Kallast vaktsiinikahjustuste fondi tõttu

"Oma reedeses pöördumises andis Kaja Kallas teada, et vaktsiinikahjustuse fondi loomist ta ei toeta, kuna see annab inimestele vale signaali. Inimesed saavat tema sõnul sellest nii aru, et vaktsiinikahjustuste fondi olemasolu tähendab automaatselt seda, et olemas on kahjustused ja vaktsiini teha ei tasu. Enda arvamust põhjendas valitsusjuht anonüümsete käitumisteadlaste soovitusega," ütles Korobeinik Keskerakonna pressiesindaja vahendusel saadetud pressiteates.

"Reaalsus on aga see, et inimeste intellektuaalne võimekus võib tõepoolest erinev olla, kuid üldiselt ei maksa kõiki vaikimisi lollideks pidada, olgu tegemist käitumisteadlase või peaministriga. Vaktsiin on ravim ja ravimitel on kõrvalmõjud. Seda teavad kõik ka siis, kui vaktsiinikahjustuste fondi Eestis pole," kommenteeris Korobeinik.

Lisaks ei tasu Korobeiniku sõnul koroonavastast vaktsiini tavalise ravimiga võrrelda. "Paratsetamoolil võivad isegi karmimad kõrvalmõjud olla, kuid restoranis käimiseks ja ka teatud tööde tegemiseks on täna Eestis vajalik vaktsineerimispass, mitte paratsetamool. Seega, kui riik kehtestab piirangud, peab ta olema valmis nende piirangute kõrvalmõjude eest vastutuse võtma, muidu ei pruugi inimene seda riiki ja selle riigi sõnumeid enam usaldada," sõnas Korobeinik.

Korobeinik märkis, et usalduskriis riigi ja kodanike vahel on käes juba täna, küsimus on selles, kui suure ja pikaajalise kahjuga on tegemist.

"Peaministri tööle antud rekordiline negatiivne hinnang pole väga suur murekoht, palju tõsisem probleem on vaktsineerimise tase. Oleme selles alla jäämas pea kõigile Euroopa riikidele, mille peamiseks põhjuseks on vastandumine ühiskonnas. Meie viimased otsused on suutnud vaktsiinivastasteks konverteerida ka need inimesed, kes veel pool aastat tagasi olid vaktsineerimise suhtes pigem positiivselt meelestatud," ütles ta.

"Vaktsineerimises on meist ette jõudnud isegi Läti, kes eelmisel nädalal alustas vaktsiinikahjustuste fondi loomisega. Nemad ei saanud kriisi alguspäevadel hakkama, kuid suutsid teha õigeid järeldusi ja on hullemast pääsemas. Eestis saame meditsiinisüsteemi kriisi vältida vaid siis, kui suurendame kiiresti eakate inimeste vaktsineerimistaset. Viimased peaministri väljaütlemised teevad selle ülesande täitmise pea võimatuks," lausus Korobeinik.

Korobeinik märkis, et Keskerakond on välja käinud kaks lahendust, mille rakendamine oleks päästnud nii inimelusid kui ka Eesti majandust.

"Esiteks 100-eurone preemia igale vaktsineeritud pensionärile (ühekordne kulu ca 30 miljonit), teiseks vaktsiinikahjustuste fondi loomine (iga-aastane kulu alla poole miljoni). Kumbki variant ei sobinud. Aga mis siis ikka, proovime uuesti. Meie tervise- ja tööminister viib vaktsiinikahjustuste fondi järgmisel nädalal taas valitsuse lauale ja ma väga loodan, et suudame sellega maksimaalsel kiirusel edasi liikuda," ütles Korobeinik veel.