Euroopa Parlamendi saadikute hinnangul Poola ähvardamine liitu ei aita

Poliitikavaatlejate sõnul on Euroopa Liidu ja Poola vastasseisus keeruline kompromissi leida. Ajalehe Financial Times Euroopa-toimetaja Ben Halli sõnul ei ole veel Brexiti haavadest üle saadud, aga Euroopa Liidu liidrid pole ka valmis nägema ühiseid jooni Brexiti ja praeguse olukorra vahel.

Poola valitsus on küll öelnud, et ei soovi Euroopa Liidust lahkuda, aga nagu märgib Ben Hall: ka Briti endine peaminister David Cameron tahtis ainult üle rääkida liikmeksoleku tingimused, et piirata töötajate vaba liikumist, aga Euroopa Liit jättis ta enam-vähem tühjade kätega.

Euroopa Parlamendi liige, Eesti endine välisminister Sven Mikser ütleb, et Euroopa Liit ei saa leppida olukorraga, kus üks liikmesriik paneb kahtluse alla Euroopa Liidu seadused, aga selget lahendust olukorrale ei ole

"Seda vastasseisu on jõutud ajakirjanduses nimetada jõllitamisvõitluseks, kus kumbki pool ootab, et teine pilgutaks. Tegemist on teatud mõttes sellise kaardistamata territooriumiga, sest sellist olukorda, kus Euroopa Liidu üks liikmesriike seab kahtluse alla Euroopa Liidu toimimise aluspõhimõtted, aga samas ei väljenda ka soovi liidust lahkuda - see on liiduajaloos esmakordne," ütles Mikser.

Samuti Euroopa Parlamendi liige ja endine välisminister Urmas Paet loodab, et Euroopa Komisjon ja Poola praegune valitsus lahendavad pinged ikkagi suhtlemise teel. Vastastikune ähvardamine ja võimalikud sanktsioonid ei vii kuhugi.

"Kui vaadata Euroopa Liidu olemust, seda, et 27 liikmesriiki ikkagi peaksid paljudes asjades ajama ühist poliitikat, selline omavaheline pingete kruvimine ei vii kuhugi. Kui vaadata, mis Poolaga toimub Valgevene suunalt, Valgevene hübriidrünnak immigrantide suunamisel Poola, see on üks näide, kus Poola vajab ülejäänud Euroopa tuge. Ja muidugi ka Euroopa Liit iga päev teeb mingeid otsuseid, kus on vaja, et kõik liikmesriigid oleksid pardal, sealhulgas ka Poola," rääkis ta.

Euroopa Parlamendi soomlasest liige Ville Niinistö ütles Soome ringhäälingule Yle, et siseturu toimimine, inimeste ja kaupade vaba liikumine põhineb sellel, et reeglid on kõikides riikides samad. Kui iga liikmeriik hakkab seadusi omatahtsi tõlgendama, hoolimata ühistest kokkulepetest, siis tekivad probleemid.

Niinistö sõnul on aga Poolas mängus midagi veel tähtsamat ehk demokraatia toimimine, seetõttu on oluline, et Euroopa Liit toetaks igati õigusriigi põhimõtete toimimist, et demokraatia vastu peaks. Ville Niinistö märkis, et Poola valitseval Õiguse ja õigluse parteil on praegu vaid õige väike ülekaal opositsiooni ees

Demokraatia on Poolas veel elus ja enamik rahvast usaldab rohkem Euroopa Liitu kui Poola valitsust. Seega on Euroopa Liit ka Poola rahva- võimu tugi, ja just see on tähtis, toonitas Ville Niinistö.